Сьогодні в Україні відзначається День спротиву окупації Криму.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що деокупація Криму – це спільне завдання для світової спільноти, яка об’єднується на майданчику «Кримської платформи».

Читайте такожРосійська окупація та мілітаризація Криму загрожує світовій безпеці - держсекретар СШАПро це глава держави повідомив у Twitter.

«Сьогодні День спротиву окупації Криму. Вперше за роки після анексії півострова Україна робить конкретні кроки для повернення захопленої території», - заявив Зеленський.

За словами президента, деокупація Криму – це спільне завдання для світової спільноти, яка об’єднується на майданчику «Кримської платформи».

«Крим – це Україна!» - констатував глава держави.

Також Зеленський підписав указ щодо окремих заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію Кримського півострова.

Уряду доручено організацію та запуск «Кримської платформи», а також реалізацію заходів для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців тимчасово окупованого Криму.

Президент нагадав, що рівно 7 років тому – 26 лютого 2014 року в українському Сімферополі відбувся найчисельніший мітинг на підтримку територіальної цілісності України, у якому взяли участь десятки тисяч кримчан. У пам’ять про їхню громадянську позицію та мужність 26 лютого встановлене в Україні Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

"Ми ніколи не забудемо подій семирічної давнини. Крим був серцем України: сонячним, добрим, світлим. Сім років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив, і ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити. Дехто переконував, що вирвав наше серце законно та ввічливо, а тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена, чому не хоче мати добрих відносин, чому стільки ненависті, чому Україна не може цього забути та пробачити», - заявив він.

Президент відзначив, що для того, аби Україна змогла знову радісно та щиро "усміхнутись", треба повернути її серце, повернути півострів.

"На жаль, поки що цього не сталося, але нашу пам’ять анексувати нікому не вдасться – пам’ять про те, що Крим залишається окупованим, що гарантіями безпеки та міжнародним правом брутально витерли черевики", - наголосив глава держави.

Що цьому передувало

23 вересня 2020 року Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення «Кримської платформи» вже підтримали в Європі та Північній Америці.

«Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

Саміт «Кримської платформи» за участі лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.

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Автор: Костянтин Гончаров