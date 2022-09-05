Якщо громадяни Росії мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів.

У восьмому санкційному пакеті проти РФ мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо її громадян.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, він сьогодні провів розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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"Це була, як зазвичай, дуже змістовна, дуже корисна розмова про всі аспекти наших відносин. Подякував за вже надану підтримку. Подякував також за зусилля для обмеження російських надприбутків за нафту і газ. Закликав прискорити надання фінансової допомоги нам, Україні. Обговорили нові санкційні кроки. Зокрема, вважаю, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії – такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватися європейською гостинністю", - сказав президент.

За його словами, якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів.

"Це важлива моральна річ. Європа – це територія цінностей, а не "Діснейленд" для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій – до дій проти тих, хто розпочав цю війну. До речі, це так само, як і з газовим питанням. Україна неодноразово попереджала Європу, що збереження "нордстрімових" звʼязків з Росією буде проблемою, яка будь-якої миті може перетворитися на катастрофу. Саме так і сталося. Візова всеїдність стосовно громадян держави-агресора, фінансові зв’язки з Росією, енергозалежність від Росії – все це речі, які у Москві використовують проти Європи. І я вдячний тим європейським лідерам, які усвідомлюють рівень загрози", - пояснив Зеленський.

Крім того, як додав президент, дуже важливий аспект сьогоднішньої розмови з фон дер Ляєн – це можливість Єврокомісії здійснити швидку оцінку, щойно ми виконаємо всі її рекомендації для вступу до ЄС.

"Щодня працюємо для вступу України у ЄС! І щодня робимо все, щоб повернути наш прапор на всю нашу територію, куди зайшли окупанти", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Франція та Німеччина виступали проти заборони видачі віз ЄС громадянам Росії. Проте, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Фінляндія, Данія та Польща виступали за введення заборони візового режиму для росіян.

31 серпня міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз призупинить дію угоди про спрощення візового режиму з Росією, але не буде запроваджувати повну візову заборону, оскільки серед країн спільноти немає одностайності у цьому питанні.

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