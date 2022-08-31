Повного візового бану для росіян не буде.

Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз, але повної заборони на видачу віз не буде.

Про це заявив у середу голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Reuters.

За словами угорського міністра, в питанні про повну візову заборону серед країн ЄС немає одностайності.

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Сійярто сказав, що Угорщина, поряд з деякими іншими державами-членами, виступає проти заборони на видачу віз Росії.

При цьому він заявив, що блок зупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз. Вона діє з 2007 року.

Розрив угоди від 2007 року усуне преференційний режим для росіян при подачі заяви на отримання всіх віз ЄС, вимагатиме більше документів, зробить їх дорожчими й значно збільшить час очікування.

Водночас угорський політик повідомив, що країна підписала угоду з російським "Газпромом" про додаткові постачання газу з 1 вересня.

Візовий бан для росіян: що варто знати

Сьогодні, 31 серпня, країни ЄС повинні досягти угоди про можливу заборону російських туристичних віз. Це питання обговорюватиметься на другій панелі сьогоднішньої зустрічі міністрів країн ЄС у Празі.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що серед країн-членів Європейського Союзу є різні думки з приводу можливої заборони видачі віз російським громадянам.

Низка країн, зокрема, Франція і Німеччина виступають проти введення повної заборони на видачі віз ЄС громадянам Росії.

Як компромісне рішення розглядається призупинення дії угод про спрощення візового режиму з Росією і Білоруссю.

Financial Times з посиланням джерела повідомляла, що міністри закордонних справ Євросоюзу підтримали призупинення дії угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією, щоб обмежити кількість виданих віз росіянам.

Голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель виступав проти пропозиції заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Він також заявив напередодні зустрічі міністрів, що міністри закордонних справ Європейського Союзу навряд чи одностайно підтримають заборону на видачу віз усім росіянам.

П'ять країн ЄС, що межують з Росією (Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія), можуть заборонити російським туристам в'їзд у свої країни, навіть якщо Євросоюз не введе загальносоюзну заборону. В Латвії також розглядають можливість анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

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