Сьогодні зранку невідомі обстріляли авто Шефіра.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл автомобіля свого першого помічника Сергія Шефіра, унаслідок якого постраждав водій.

Відео звернення Зеленського з’явилося на його сторінках у соцмережах.

"Одразу після виступу на Генасамблеї ООН я вирушаю в столицю. Хто за цим стоїть – скажу відверто: не знаю поки що. Які це сили можуть бути? Внутрішні чи зовнішні? Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені "привіт" пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною", – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що "на міцність" його команди "це ніяк не впливає".

"На той курс, який я зі своєю командою обрав до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансовими групами. Це ніяк не впливає", – уточнив Зеленський.

У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Сам Шефір не постраждав, проте особисто поки не коментував ситуацію. УНІАН вдалося зв'язатися з першим помічником Зеленського, але той ввічливо відмовився коментувати ситуацію. "Вибачте, не до вас", - сказав Шефір.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а в водія потрапили випадково.

Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад, заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

На знімках з місця події видно, що правоохоронці нарахували мінімум 17 вхідних кульових отворів. Сліди від пострілів знаходяться на лівій стороні автомобіля, що означає, що стріляли, ймовірно, через смугу зустрічного транспорту.

Автор: Яна Ставська