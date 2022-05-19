Глава держави наголосив, що це вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом.

Президент України Володимир Зеленський привітав схвалення сенатом США пакету надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на $40 млрд та заявив, що очікує на підписання закону президентом США Джозефом Байденом.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Вітаю схвалення Сенатом США законопроекту про додаткові асигнування для України на 2022 рік", - зазначив він.

Президент наголосив, що $40 млрд - це вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом.

"Очікуємо на підписання закону президентом Джозефом Байденом", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, сенат Сполучених Штатів Америки остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на $40 млрд.

Пакет був схвалений більшістю голосів і тепер він буде відправлений до Білого дому на підпис президенту США.

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