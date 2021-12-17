Президент обговорив з ними безпекову ситуацію та реформи в Україні та запросив лідерів країн G7 та ЄС відвідати Україну.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послами "Групи семи" (G7) та Євросоюзу в Україні.

Як повідомляється на сайті глави держави, під час розмови було підведено зовнішньополітичні підсумки року, що минає, та окреслено завдання на майбутнє.

"Україна продовжить розвивати відносини з ЄС і НАТО, наповнювати новими, конкретними проектами і змістами співпрацю з ключовими партнерами. Ми зміцнюватимемо оборонні спроможності, будемо впроваджувати зміни в нашій країні, модернізувати економіку", - наголосив президент.

Він також розповів учасникам зустрічі про реформи в Україні, зокрема про розблокування судової реформи та запуск процесу деолігархізації.

Читайте такожКраїни G7 закликали Росію припинити провокації проти України

Зазначається, що окрему увагу учасники заходу приділили обговоренню безпекової ситуації на кордонах України та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Зеленський наголосив на важливості активізації роботи всіх переговорних форматів для деескалації ситуації.

Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку й допомогу нашій державі.

"Ми відчуваємо, що демократичний світ краще розуміє роль України в регіоні, насамперед для європейської безпеки... Розраховую, що ми зможемо досягти ще кращих результатів наступного року", - зазначив глава держави.

Він запросив лідерів країн G7 та Євросоюзу відвідати Україну.

"Чекаю всіх лідерів ваших країн наступного року в Україні", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше країни G7 ("Великої сімки") на саміті в Ліверпулі обговорили нарощування сил Російської Федерації біля кордонів України. У Держдепартаменті США заявили, що країни G7 "абсолютно єдині" в питанні наслідків можливого вторгнення Росії в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Антоніна Доломанжи