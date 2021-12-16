Не всі лідери Європи однаково розуміють наслідки та кількість втрачених життів у разі ескалації з боку Росії, зазначає глава держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна призведе до мільйонів жертв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Брюсселі.

"Дійсно, упродовж багатьох років Україна бачить себе у безпековому альянсі. Найактивніша стадія цього бажання і найвищий відсоток людей, які підтримують членство України в НАТО з’явився саме після початку війни і окупації з боку Росії півострову Крим", - зазначив Зеленський.

За його словами, до початку збройної агресії РФ та її окупаційної політики суспільство України було розділено на два табори.

Президент вважає, що тоді половина українців вважали, що це дуже важливий альянс для України, а половина, що в України дуже добре сусідство і НАТО їй не потрібне.

"...Що ми гарні сусіди і ніколи не може бути будь-якої ескалації, будь-якої окупації і точно не може бути війни... Але після 2014 року, я вважаю, що Росія підштовхнула Україну в НАТО. Я вважаю, що сьогодні саме вона прокладає той складний шлях України до НАТО", - сказав він.

Глава держави наголосив, що Україна показує, що міцність її армії перебуває на достатньо високому рівні і впевнена у захисті держави.

"Але тим не менш, ми всі розуміємо, що чисельність нашої армії, незважаючи на її рівень, в рази менша, ніж чисельність армії Росії - однієї з найпотужніших армій. Тому ми точно розуміємо, що якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість - тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Тому ми цього не хочемо як і будь-яка цивілізована країна", - пояснив він.

Зеленський зазначив, що ймовірна ескалація з боку Росії, про яку всі говорять і якою Росія намагається залякати Україну та Євросоюз, виглядає достатньо провокаційно і достатньо небезпечно.

"Що НАТО винно нам? НАТО не винно Україні нічого. Якщо не вистоїть наша армія, то НАТО винне всім своїм країнам, тому що НАТО оберігає саме країни-члени, а сьогодні форпост такий - це Україна, яка не є членом НАТО", - сказав він.

Зеленський також заявив, що не всі лідери Європи однаково розуміють наслідки та кількість втрачених життів у разі ескалації з боку Росії.

"Більшість країн ЄС та Східного партнерства підтримують саме позицію України. Всі розуміють, що ціна буде дуже високою, але ніхто не розуміє кількість втрачених життів. Ніхто цього не хоче. Україна точно цього не хоче…", - наголосив Зеленський.

Водночас, він зазначив, що не впевнений, що всі лідери Європи однаково це розуміють, адже не всі вони однаково розуміють в цілому, що відбувається на кордонах України.

Президент пояснив, що саме тому під час візитів лідерів європейських країн до України він запрошує їх на Донбас, щоб вони своїми очима побачили, що там відбувається.

"Найголовніше, щоб цю ціну розуміла Російська Федерація…, тому що втрачати людей будуть і вони. Але ми віримо саме у дипломатичний формат перемовин", - підкреслив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Зеленський заявив, що під час першої частини засідання саміту "Східного партнерства" майже з усіма партнерами обговорював безпекову ситуацію на кордоні України та ймовірну ескалацію ситуації з боку Росії.

За результатами цих обговорень було напрацьовано 5 шляхів реакції на ймовірну ескалацію.

"Ми сказали, що у нашої держави немає п’яти реакцій, у нас буде тільки одна реакція - ми її продемонстрували вже у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках", - наголосив президент.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Антоніна Доломанжи