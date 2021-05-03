У декларації наголошується, що Європа, яка об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють цінності свободи, демократії, верховенства права.

Президент України Володимир Зеленський спільно з президентами Польщі та країн Балтії підписали спільну декларацію з нагоди 230-ої річниці ухвалення першої польської конституції.

Текст декларації за підписами Зеленського, президента Республіки Польща Анджея Дуди, президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, президента Латвійської Республіки Егілса Левітса та президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди оприлюднила прес-служба Офісу президента України.

У документі вказується, що лідери п’ятьох держав зустрічаються сьогодні у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції Польщі.

Читайте такожЗеленський 3 травня відвідає Польщу, зустрінеться з Дудою«Прийняття у 1791 році цього важливого акта, що регулював правову систему Речі Посполитої, мало історичне значення, оскільки це був перший на нашому континенті та другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності», - йдеться у документі.

«Лідери України, Польщі, Естонії, Литви та Латвії, згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивляться в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність», - зазначається у декларації.

Наголошується, що Європа, яка об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності.

«З розумінням і підтримкою ставимося до устремлінь усіх націй регіону, з якими наші народи поєднує спільна історична доля і які сьогодні прагнуть, як і ми, користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав. Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо», - резюмували лідери п’ятьох країн.

Подробиці візиту Зеленського до Польщі

У Королівському замку у Варшаві спочатку відбудуться урочистості, а потім дебати за участю президента Республіки Польща Анджея Дуди, президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, президента Латвійської Республіки Егілса Левітса, президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи й президента України Володимира Зеленського.

На 14:10 за місцевим часом (15:10 – за Києвом) запланована двостороння зустріч президентів України та Польщі. Після спілкування глави держав зроблять заяви для ЗМІ.

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Автор: Костянтин Гончаров