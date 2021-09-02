Глава держави скащав, що вирішив стати президентом, аби відновити будівництво в Україні літаків, гелікоптерів, танків та відродити Військо-морський флот.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як змінюється Україна за його президенства.

Про це президент України сказав під час зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету (трансляція виступу президента велася Офісом президента у Facebook).

"Колись у WhatsApp я написав своєму товаришу про те, що ми як країна давно, давно вже десь біля 30 років не створювали нічого накшталт першого гвинтокрила, штучного супутника Землі та найбільшого у світі літаку. Ми дуже мріяли це змінити. Виявляється, єдиним варіантом для цього було стати президентом і привести до влади інших людей, і як ми пам'ятаємо, все можливо", - заявив Зеленський.

"І сьогодні Україна будує тисячі кілометрів доріг, сотні мостів, і виявляється - це можливо. Сьогодні Україна знову будує власні літаки, гелікоптери, танки, Військо-морський флот. Україна, яка протистоїть одній із найпотужніших армій світу, - армії Російської Федерації", - наголосив президент.

Глава держави нагадав, що Росія анексувала і окупувала частину української території у Криму і на Донбасі, що "більша за площею від окремих штатів Америки".

"І в цих умовах Україна будує демократичну, вільну, відкриту державу, створює антикорупційну систему інституцій, унікальну систему електронного декларування чиновників, мінімізує вплив олігархів на економіку та політику України", - сказав Зеленський.

Також, підкреслив президент, Україна "максимально спрощує ведення бізнесу, реформує банківський сектор, починає практику прозорих аукціонів на розвідку та видубуток природних ресурсів, впроваджує дієве та прозоре корпоративне управління, запускає вперше за роки нашої незалежності ринок землі, зміцнює верховенство права і реформує судову систему".

Зеленський сказав, що Україна це робить, знаючи, що це можливо.

Візит Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, що 31 серпня президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до США.

Програма візиту охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях Сполучених Штатів, де Зеленський проведе важливі зустрічі з американськими чиновниками.

Зокрема, в перший день поїздки він зустрівся з міністрами енергетики та оборони США, а також керівником NASA Біллом Нельсоном.

На другий день, крім Байдена, у нього заплановані зустрічі з представниками великого американського бізнесу.

Автор: Віталій Саєнко