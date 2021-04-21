Виконання рішення РНБО перебуватиме на контролі секретаря Олексія Данілова.

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

В указі зазначено, що виконання рішення РНБО перебуватиме на контролі секретаря Олексія Данілова.

Відповідний указ набуває чинності з дня публікації. Під санкції на три роки потрапили:

Амірханян Араік Хачікович, громадянин Республіки Вірменія;

Куршутов Сєяр Османович, громадянин України;

Черепинський Олександр Юхимович, громадянин України;

Кукоба Едуард Якович, громадянин України;

Доронін Олег Володимирович, громадянин України;

Мелконян Тигран Сасунікович, громадянин України;

Полуситок Володимир Михайлович, громадянин України;

Амінєв Денис Марселович, громадянин України;

Сердюк Сергій Павлович, громадянин України;

Грібанов Михайло Олександрович, громадянин України;

Попов Андрій Юрійович, громадянин України;

Богданов Олег Валерійович, громадянин України;

Дворак Юрій Миколайович, громадянин України

З 95 підсанкційних компаній дві зареєстровано в Росії. Активи цих фізичних і юридичних осіб буде заблоковано, торгові операції - припинено, буде припинено виведення капіталу за межі України.

15 квітня РНБО ухвалила рішення про санкції проти контрабандистів, тоді Володимир Зеленський говорив, що вони стосуватимуться ще 12 осіб.

Санкції проти контрабандистів: що відомо

2 квітня Рада національної безпеки і оборони України застосувала персональні санкції проти 10 головних контрабандистів країни.

Розповідаючи про рішення РНБО, президент зазначав, що вперше в історії України вводяться персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди.

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 компаній.

14 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб, що входять до списку 10 контрабандистів, проти яких застосовані санкції.

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Автор: Олег Давигора