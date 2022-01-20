19 січня Блінкен у Києві пообіцяв надати Україні додаткову зброю.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з сенаторами США передав американській стороні, що санкції проти Росії після її нападу на Україну не стримають Кремль.

Про це пише Axios з посиланням на чотири поінформовані джерела.

Сенат наразі працює над масштабним пакетом санкцій, щоби стримати Росію від її нападу на Україну. Демократи і республіканці на боці підтримки Києва, проте розходяться у думках щодо термінів введення обмежень: запровадити санкції зараз, щоби продемонструвати рішучість, чи зберегти загрозу майбутніх санкцій і продемонструвати високу ціну у разі нападу.

Провідний демократ у Сенаті Боб Менендес представив законопроект щодо санкцій, який набуде чинності у разі вторгнення РФ в Україну. Його ж колега – республіканець – Джим Ріш запропонував законопроект про негайні санкції і зупинку запуску "Північного потоку-2".

Читайте такожУ Байдена назвали три способи захисту України від РосіїЯк пояснює видання, законопроект демократів дозволить Байдену право вирішувати, коли запроваджувати санкції, на що він уже має право. Республіканський законопроект "змусить президента зробити це негайно".

У розмові з сенаторами Володимир Зеленський "був гранично зрозумілий", розповів виданню співрозмовник, близький до українського глави: "Північний потік" має бути санкціонований зараз, а будь-які майбутні санкції щодо "Північного потоку" чи інші санкції не допомагають – чи то політика, чи то закон".

Санкції, обумовлені подальшою ескалацією, "у кращому випадку нейтральні, у гіршому – фактично підбадьорять Путіна", додало джерело, стверджуючи, що як сусіди українці краще розуміють "російський менталітет": "Путін не розуміє таких розпливчатих погроз. "Якщо" не у його лексиконі. Є "так" і є "ні".

Своєю чергою, високопоставлений помічник демократів підтвердив Axios: "Якщо хтось і розуміє небезпеку втручання у законодавчий процес іншої країни, то це президент Зеленський".

Водночас інший високопоставлений помічник демократів зазначив, що тон розмови з українським главою був позитивним і теплим, попри розбіжності щодо того, коли повинні бути запроваджені санкції.

"У фокусі політики адміністрації США є вибудовування найжорсткішого пакету санкцій, який тільки може бути введений за підтримки європейських союзників. Тому що, хочемо ми цього чи ні, європейці насправді мають більш сильну руку щодо санкцій, які можуть нашкодити Росії", - сказав помічник.

Група сенаторів відвідала Київ 17 січня. За результатами зустрічі з українським керівництвом законодавці зробили спільну заяву, у якій попередили Путіна про наслідки у разі нової збройної агресії.

Після цього сенатори зустрілися з Байденом й обговорили дипломатичні шляхи врегулювання геополітичної кризи та тісну співпрацю адміністрації США з Конгресом, зокрема щодо цього.

Днями українську столицю також відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен, який іще раз підтвердив підтримку України перед обличчям російської загрози. На прес-конференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою Блінкен згадав про відправку ЗСУ додаткової зброї.

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