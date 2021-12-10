Байден не пропонував Україні прямі перемовини з представниками ОРДЛО, розповів Зеленський.

Під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден не пропонував Києву прямі перемовини з представниками ОРДЛО. За словами президента нашої країни, Україна вже "наїлася" слів підтримки та потребує "великої ролі" з боку США.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю на телеканалі 1+1.

На запитання ведучої щодо того, чи пропонував йому Байден говорити напряму із главами так званих "Л/ДНР", президент зазначив наступне: "Ні, він мені не пропонував, про це в принципі не йшлося".

Водночас Зеленський повідомив, що президент Франції Емануель Макрон постійно підтверджує, що треба зробити все, щоб Україна не залишилася сам на сам із сепаратистами.

Ведуча поцікавилася, чи зараз Україна продовжує жити за "мінськими домовленостями".

Читайте такожРосія вимагає, щоб НАТО офіційно відкликало обіцянку про вступ України"Не Мінськом єдиним, як-то кажуть, тому була задача залучити і мати зацікавленість з боку США… Україна ж не єдина у світі, але для мене була важлива задача - саме зацікавленість, тому що якщо у людини немає зацікавленості, то кроків предметних, окрім слів підтримки, яких вже нам вистачає, і подяки ми наїлися", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що цього Україні вже не вистачить, тому їй потрібна велика роль з боку Сполучених Штатів.

"Бажання їх, мені здається, є сьогодні", - уточнив глава держави.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Байден підтвердив Зеленському, що США нададуть всю необхідну допомогу Україні.

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Автор: Антоніна Доломанжи