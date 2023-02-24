Президент наголосив, що якби він хотів призначити керівника ГУР міністром оборони замість Резнікова, то це робилося би відповідно до українського законодавства.

Президент Володимир Зеленський прокоментував, чи йшлося про призначення керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у відповідь на запитання журналістів під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності".

Президент наголосив, що публічно не обговорює деякі рішення Ставки верховного головнокомандувача публічно, зокрема, безпекові ситуації в деяких регіонах, ситуації в деяких інституціях тощо.

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"У мене були думки щодо Міністерства оборони, суто до інфраструктури, яка повинна забезпечувати нам безпеку. Посилити це або військовими, або розвідниками", - сказав президент.

"Якби я хотів призначити міністром оборони нашого головного розвідника, то ми би робили це виключно кроками українського законодавства", - наголосив Зеленський.

Кадрові новини з Міноборони

24 січня після скандалу із закупівлею послуг харчування для військових частин заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. Також у січні був звільнений з посади директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький. В СБУ його звинуватили у розтраті державних коштів.

14 лютого уряд призначив Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.

21 лютого Кабінет міністрів України призначив засновника благодійного фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На посаду заступника міністра з питань євроінтеграції призначено журналіста, екс-посла України в Канаді Андрія Шевченка.

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