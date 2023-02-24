Президент Володимир Зеленський прокоментував, чи йшлося про призначення керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова міністром оборони замість Олексія Резнікова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у відповідь на запитання журналістів під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності".
Президент наголосив, що публічно не обговорює деякі рішення Ставки верховного головнокомандувача публічно, зокрема, безпекові ситуації в деяких регіонах, ситуації в деяких інституціях тощо.
"У мене були думки щодо Міністерства оборони, суто до інфраструктури, яка повинна забезпечувати нам безпеку. Посилити це або військовими, або розвідниками", - сказав президент.
"Якби я хотів призначити міністром оборони нашого головного розвідника, то ми би робили це виключно кроками українського законодавства", - наголосив Зеленський.
Кадрові новини з Міноборони
24 січня після скандалу із закупівлею послуг харчування для військових частин заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. Також у січні був звільнений з посади директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький. В СБУ його звинуватили у розтраті державних коштів.
14 лютого уряд призначив Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.
21 лютого Кабінет міністрів України призначив засновника благодійного фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На посаду заступника міністра з питань євроінтеграції призначено журналіста, екс-посла України в Канаді Андрія Шевченка.