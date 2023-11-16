Сторони, серед іншого, обговорили оборонну співпрацю між країнами та безпекову ситуацію в Чорному морі.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 16 листопада, провів зустріч із новопризначеним державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Девідом Камероном.

Як повідомляє прес-служба ОП, український лідер привітав міністра с призначенням на посаду і подякував за те, що його перший закордонний візит був здійснений саме до Києва.

"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії. І раді тому, що ви приїхали в Україну", – наголосив Зеленський.

Він високо оцінив оборонну співпрацю між країнами, що дає ЗСУ змогу ефективно захищати Україну від нападу агресора, зокрема завдяки далекобійній зброї. За словами Зеленського, ще одним важливим пріоритетом напередодні зимового періоду є посилення української системи ППО для захисту громадян та критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Зеленський та Камерон також обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору". Вони скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, просування Української формули миру та напрацювання безпекових гарантій стосовно Спільної декларації про підтримку України.

"Я хотів, щоб мій перший візит був саме до вас. Особисто я захоплююся силою й рішучістю українського народу. І своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну, дипломатичну, економічну та військову підтримку. Не лише цього року, а й наступного і стільки, скільки буде потрібно", - заявив Камерон.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у мережі X (Twitter), він теж зустрівся з Кемероном.

"Наші переговори в МЗС України довели, що Україна і Сполучене Королівство налаштовані разом працювати на шляху до перемоги", - відзначив Кулеба.

Глава МЗС України додав, що Британія залишається непохитною у наданні Україні зброї, збільшенні спільного виробництва зброї і з метою усунення російських загроз у Чорному морі.

Війна в Україні - допомога Британії

Раніше британські військові попереджали, що країна вичерпала свою можливість надавати військову підтримку Україні. Зазначалося, що Британія продовжуватиме надавати певне обладнання, але запаси засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів у них вже вичерпалися.

Днями Велика Британія передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло різне спорядження та зимовий одяг для військових.

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