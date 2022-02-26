Зеленський закликав генсека ООН кваліфікувати дії РФ як геноцид українського народу/ ілюстрація, REUTERS
Президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша кваліфікувати дії Російської Федерації як геноцид українського народу.
Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.
"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем", - наголосив Зеленський.