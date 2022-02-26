Президент також закликав позбавити РФ право вето в ООН.

Президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша кваліфікувати дії Російської Федерації як геноцид українського народу.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем", - наголосив Зеленський.