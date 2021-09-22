При цьому він зазначив, що неможливо надавати подвійне громадянство тим людям, які мешкають на території недружніх держав.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що усі складнощі із запровадженням подвійного громадянства в Україні будуть вирішені.

Як повідомляє Офіс президента, у межах робочого візиту до США глава держави зустрівся з українською громадою у Нью-Йорку та вручив державні нагороди.

Зокрема, президент запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном.

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Водночас Зеленський зазначив, що неможливо надавати подвійне громадянство тим людям, які мешкають на території недружніх держав. Тому до цього питання потрібно підходити виважено й без поспіху розглянути його та передбачити всі складні моменти.

"Це складне питання, але всі складнощі з нашою енергією, нашим бажанням будуть вирішені", – сказав президент.

Глава держави також наголосив на важливості відновлення поваги до України та української історії.

Він зауважив, що в Україні триває відновлення історичних пам’яток і наголосив на важливості повернення миру в Україну.

"Тут потрібні всі сили й тиск закордонних представників: посольств, лідерів різних держав, лідерів церков – усіх, хто відчуває, що може щось зробити для відновлення миру. Тому кожен з вас має робити максимально все, щоб відновити мир у нашій державі", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський виступає за подвійне громадянство, при цьому наголошує, що підхід до кожної країни має бути окремим.

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Автор: Віталій Саєнко