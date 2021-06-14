Президент акцентував на важливості подальшої співпраці з Великою Британією у сфері розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту.

Президент України Володимир Зеленський заявив про збереження високого рівня воєнної загрози для України через відсутність повного відведення російських військ від українсько-російського кордону.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він заявив під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Зокрема, Зеленський розповів Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.

Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для нашої держави залишається високим.

Президент також акцентував на важливості подальшої співпраці з Великою Британією у сфері розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту.

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Ситуація на кордонах з Україною

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

6 травня президент Володимир Зеленський наголосив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня в Місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

19 травня головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід – 2021", які заплановані на вересень цього року, становлять потенційну загрозу для України.

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Автор: Костянтин Гончаров