Президент України Володимир Зеленський заявив про збереження високого рівня воєнної загрози для України через відсутність повного відведення російських військ від українсько-російського кордону.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він заявив під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Зокрема, Зеленський розповів Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.
Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для нашої держави залишається високим.
Президент також акцентував на важливості подальшої співпраці з Великою Британією у сфері розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту.
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Ситуація на кордонах з Україною
- У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.
- 22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".
- 6 травня президент Володимир Зеленський наголосив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.
- 13 травня в Місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.
- 19 травня головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід – 2021", які заплановані на вересень цього року, становлять потенційну загрозу для України.
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