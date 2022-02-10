Він вважає, що з огляду безпеки немає перешкод для роботи бізнесу в Україні.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що накопичення російських військ на кордонах України є лише психологічним тиском.

Як повідомляє прес-служба очільника держави, про це він заявив під час зустрічі з представниками ділових кіл – членами Європейської Бізнес Асоціації.

"Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів – це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", – цитує президента його прес-служба.

Тож, як зазначив Зеленський, безпекове питання не повинне впливати на життєдіяльність країни. Президент наголосив, що економічна ситуація в Україні сьогодні стабільна, що відбивається на зміцненні гривні.

"Головне завдання президента й уряду країни – бізнес, економіка, інвестиційний клімат. Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку", – цитує президента його прес-служба.

Читайте такожУ США пригрозили Росії нищівними санкціями ще до вторгнення в УкраїнуНагадаємо, у 2014 році Росія захопила український Крим, вдерлася на частину Донецької та Луганської областей і підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР".

Восени 2021-го РФ загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових і техніки. В Україні та на Заході заговорили про загрозу вторгнення.

Наприкінці січня 2022 року очільник Міноборони нашої країни Олексій Резніков сказав, що російська сторона перекинула до українського кордону близько 130 тисяч військовослужбовців.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що військ РФ біля кордону України недостатньо для повномасштабного вторгнення.

Примітно, що на початку січня спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що це Україна може атакувати РФ, а не навпаки.

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