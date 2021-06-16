Президент сказав, що це питання "дуже некоректне".

Президент України Володимир Зеленський не відповів на запитання, чи вважає президента Російської Федерації Володимира Путіна вбивцею.

Про це він заявив у спільному інтерв’ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, повний текст якого розміщений на сайті глави Української держави. Розмова відбулася 14 червня.

У відповідь на запитання, чи вважає він Путіна вбивцею, Зеленський сказав:

"Мені якось ставили це питання. Я сказав, що воно дуже некоректне. Тому що є питання, від відповідей на які можуть загинути люди, може початися ескалація. Ви можете зараз позбавити (нас - УНІАН) бодай якогось невеликого шансу на врегулювання ситуації".

Тому глава держави переконаний, що не можна ставити таких запитань і не можна на них відповідати, навіть коли дуже хочеться.

"Ти можеш сказати що завгодно на вулиці, вдома, будь-кому. Але ти не бог, ти не дав людині життя і не маєш права зробити щось, що може його забрати", - зауважив президент.

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Загострення у відносинах США і Росії

У своєму великому інтерв'ю для ABC News глава США Джо Байден ствердно відповів на питання журналіста, чи вважає той Путіна вбивцею. Крім того, президент Сполучених Штатів уточнив, що Путіну доведеться "заплатити", якщо Вашингтон доведе втручання Росії в американські вибори.

Росія негайно відкликала свого посла до Москви "для консультацій".

На тлі виходу інтерв'ю Мінфін США оголосили черговий пакет санкцій проти Москви за отруєння критиків Кремля.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі пояснила, що адміністрація Байдена буде "прямолінійно діяти у відносинах з Російською Федерацією".

У Кремлі назвали твердження Джо Байдена про те, що Путін є вбивцею, "дуже поганими висловлюваннями".

У Єврокомісії коментуючи висловлювання Байдена зазначили, що як президент Росії Володимир Путін несе відповідальність за політику та дії російської влади.

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Автор: Костянтин Гончаров