Відповідні укази від 16 січня розміщені на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський змінив ректора Національної академії Служби безпеки, начальника Департаменту захисту державності та керівників Служби у Львівській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Відповідні укази від 16 січня розміщені на сайті глави держави.

Зокрема, глава держави звільнив Сергія Кудінова з посади ректора Національної академії Служби безпеки та призначив на цю посаду та призначив на цю посаду Андрія Черняка.

Також президент звільнив Анатолія Дублика з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ та призначив на цю посаду Олександра Куксу.

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рім того, Зеленський призначив начальника управління СБУ у Львівській області Івана Осипчука, якого до цього звільнив з посади керівника обласного управління СБУ на Кіровоградщині.

Перед цим глава держави звільнив Юрія Гончарова з посади начальника СБУ на Львівщині.

Також президент призначив керівником управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного та у Миколаївській – Дмитра Нєвєдрова.

Що було раніше

Сергій Кудінов був призначений ректором Національної академії Служби безпеки в квітні 2016 року.

Анатолій Дублик обіймав посаду начальника Департаменту захисту національної державності СБУ з 21 листопада 2019 року. Цього ж дня керівником управління СБУ у Львівській області був призначений Юрій Гончаров.

Також 18 листопада 2020 року Зеленський звільнив Віталія Герсака з посади начальника Управління Служби безпеки в Миколаївській області.

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Автор: Костянтин Гончаров