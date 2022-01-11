Україна та Канада домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи PS752.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо безпекову ситуацію на Донбасі та компенсацію родинам загиблих збитого у січні 2020 року літака "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомив глава держави у Twitter, він мав із Трюдо телефонну розмову.

"Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії UNIFIER та домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи PS752", - написав він.

Як повідомляється на сайті президента, Зеленський запропонував Трюдо оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою.

Глава держави запросив прем'єра Канади відвідати Україну цьогоріч.

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Збиття Іраном літака МАУ

Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 людей. На борту Boeing 737 були 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "внаслідок ненавмисної людської помилки", та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Представники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для переговорів з Іраном.

17 березня Іран представив остаточний звіт про розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора системи ППО, який визначив його як ворожу мету.

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки щодо розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану є відповідальною за катастрофу.

6 січня 2022 року глави МЗС України, Канади, Швеції та Великої Британії у спільній заяві повідомили, що Іран категорично відмовився від колективних переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака МАУ. У заяві сказано, що, оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватися колективно, щоб забезпечити справедливе та однакове ставлення до всіх жертв трагедії.

Чотири країни мають намір притягнути Іран до відповідальності відповідно до норм міжнародного права.

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