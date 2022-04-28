Президент України разом із кількома українськими міністрами зустрів Петкова із болгарською делегацією перед будівлею Офісу президента на Банковій.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч відбулася у Києві.

Зеленський разом із кількома українськими міністрами зустрів Петкова із болгарською делегацією перед будівлею Офісу президента на Банковій.

Згодом вони зайшли до будівлі для проведення перемовин.

Нагадаємо, що раніше Росія припинила постачання газу в Болгарію через її відмову оплачувати поставки в рублях.

Згодом президент Болгарії Румен Радев виступив проти поставок зброї Україні та візиту до Києва.

"Категоричне "ні" наданню військової допомоги Україні, адже це означає крок до прямого залучення Болгарії в цей конфлікт", - заявив Радев.