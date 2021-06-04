Екс-голова Конституційного суду Олександр Тупицький, за даними журналістів, у 2016-2017 роках тричі відвідував окупований Росією Крим, тобто вже після силового захоплення півострова.
Про йдеться у розслідування програми "Схеми: корупція в деталях".
Сам Тупицький стверджує, що не відвідував окупований Крим.
Візити Тупицького до окупованого Криму
Розслідувачі з посиланням на джерела у прикордонній службі стверджують, що Тупицький тричі перетинав адмінмежу із окупованим півостром:
- 20 липня 2016 року він в’їхав до Криму через КПВВ "Чонгар", а повернувся він майже через місяць – 28 серпня.
- вдруге суддя поїхав на окупований півострів у 2017 році: 7 квітня він знову скористався пунктом пропуску "Чонгар", повернувся він через два дні.
- також він відвідав Крим 5 серпня того ж року й залишив територію через два тижні – 22 серпня.
Тупицький у коментарі "Схемам" сказав, що не їздив до Криму.
"В Криму Російською Федерацією порушена кримінальна справа. Якби я відвідував, напевно, були б проблеми", - заявив він.
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Справи проти Тупицького
27 жовтня 2020 року Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
Пізніше стало відомо, що Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в окупованому Росією Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.
У лютому голова НАЗК склав два адміністративні протоколи на Тупицького.
Президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував указ президента від 2013 року про призначення його суддею Конституційного суду.
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