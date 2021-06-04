Журналісти стверджують, що Тупицький тричі перетинав адмінмежу із окупованим півостром.

Екс-голова Конституційного суду Олександр Тупицький, за даними журналістів, у 2016-2017 роках тричі відвідував окупований Росією Крим, тобто вже після силового захоплення півострова.

Про йдеться у розслідування програми "Схеми: корупція в деталях".

Сам Тупицький стверджує, що не відвідував окупований Крим.

Візити Тупицького до окупованого Криму

Розслідувачі з посиланням на джерела у прикордонній службі стверджують, що Тупицький тричі перетинав адмінмежу із окупованим півостром:

20 липня 2016 року він в’їхав до Криму через КПВВ "Чонгар", а повернувся він майже через місяць – 28 серпня.

вдруге суддя поїхав на окупований півострів у 2017 році: 7 квітня він знову скористався пунктом пропуску "Чонгар", повернувся він через два дні.

також він відвідав Крим 5 серпня того ж року й залишив територію через два тижні – 22 серпня.

Тупицький у коментарі "Схемам" сказав, що не їздив до Криму.

"В Криму Російською Федерацією порушена кримінальна справа. Якби я відвідував, напевно, були б проблеми", - заявив він.

Справи проти Тупицького

27 жовтня 2020 року Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Пізніше стало відомо, що Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в окупованому Росією Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

У лютому голова НАЗК склав два адміністративні протоколи на Тупицького.

Президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував указ президента від 2013 року про призначення його суддею Конституційного суду.

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Автор: Олег Давигора