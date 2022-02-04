Країною Європейського союзу, яка заблокувала вступ України до кіберцентру при НАТО, виявилась Угорщина.
Про це пише Європейська правда з посиланням на джерела.
Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Право на владу" заявив, що "одна з країн Європейського Союзу заблокувала вступ України до Кібер-НАТО" без уточнень.
"Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили... Одна країна з усіх, які входять в цей Альянс, проти. Так це партнери в лапках чи це партнери, які, як кажуть, щирі?" – сказав Данілов.
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Співрозмовник "Європейської правди", що брав участь у процесі, підтвердив, що йдеться про блокування вступу України саме угорським урядом.
Процедура схвалення української заявки розпочалася в жовтні і, у разу успіху, Україна стала би членом Центру вже від 1 січня 2022 року. Однак за деякий час Угорщина заявила про блокування нашого вступу.
Співрозмовник видання не виключає, що іншим членам Альянсу вдасться переконати Будапешт переглянути свою позицію з огляду на цьогорічні російські кібератаки. Проте таке приєднання може статися лише з ІІ півріччя 2022 року, оскільки засідання Ради центру відбувається тільки двічі на рік.
Україна подала заявку щодо приєднання до роботи Центру у серпні 2021 року. Наразі центр налічує 20 учасників – 17 членів НАТО і 3 країни-партнери.
З 2017 року уряд Угорщини навмисне блокує процедуру вступу України в Альянс.
Будапешт, лояльний до Росії, вимагає від Києва переглянути закон про освіту, який, на думку Угорщини, утискає права нацменшини в Україні.