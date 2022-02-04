Україна влітку минулого року надала документи для вступу до цієї організації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що одна з країн Європейського Союзу заблокувала вступ України до Кібер-НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Є така інституція, яка має назву Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там, так само, як в НАТО, консенсусом приймаються рішення. Так от, одна з європейських країн нам відмовила в участі нашій в цій поважній інституції", - розповів Данілов.

Він підкреслив, що це відбулося, незважаючи на те, що в Україні йде війна та постійно відбуваються кібератаки.

"Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили... Одна країна з усіх, які входять в цей Альянс, проти. Так це партнери в лапках чи це партнери, які, як кажуть, щирі?", - констатував секретар РНБО.

Читайте такожВ усіх українських держорганах можуть з'явитися офіцери з кіберзахисту

Кібератаки на сайти держорганів України

У ніч на 14 січня було скоєно хакерську атаку на ряд українських урядових сайтів, зокрема, Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

Служба безпеки України розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.

У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

Крім того, 26 січня було скоєно кібератаку на офіційний сайт України Ukraine.ua.