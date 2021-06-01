Тим часом Америка прийняла рішення запровадити проти білоруської економіки санкції з 3 червня.

Безумовний антигерой тижня – Олександр Лукашенко, який вирішив посадити літак з опозиціонером Романом Протасевичем та ще й за допомогою винищувача, - б’є нові рекорди!

Читайте такожЗеленський назвав "союзну державу" РФ та Білорусі загрозою для УкраїниПісля закриття польотів над Білоруссю українським компаніям Лукашенко активно розкручує по каналах Білорусі "український слід" Романа Протасевича - нібито екс-головред NEXTA воював на Донбасі. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Журналісти спробували розібратися, як рішення закрити небо над територіями Білорусі вдарить по ваших гаманцях та якою буде відповідь білоруського диктатора на наші санкції.

Україна відреагувала на заяви Лукашенка й заборонила з 29 травня навіть туристичний повітряний транзит з Білорусі до південних курортів через нашу країну. Цьому передували санкції проти частини українських товарів, введених "бацькою".

Тим часом Америка прийняла рішення запровадити проти білоруської економіки санкції з 3 червня. ЄС готує оновлений список персональних санкцій.

"Хоч санкції залишаються єдиним важелем впливу на режим Лукашенка. Та їхня ефективність все ж під питанням", - каже політолог Петро Олещук.

Скандал довкола посадки літака Ryanair у Білорусі

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Одразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29. Того самого дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.

Після цього інциденту багато країн припинили авіасполучення з Білоруссю, в тому числі й Україна з 26 травня.

Також країни G7 та ЄС заявили про намір запровадити санкції проти Білорусі через примусову посадку літака й арешт Протасевича.

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Автор: Ольга Робейко