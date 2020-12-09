Стверджується, що нову оселю родина екс-прем'єра придбала у травні цього року.

Журналісти стверджують, що відшукали актив, якого немає в декларації екс-прем'єра Володимира Гройсмана, а все тому, що він його щойно придбав.

Про це йдеться в сюжеті "Секретних матеріалів".Читайте такожГройсман отримував 75 мільйонів гривень хабара від забудовника Микитася – журналіст

Так, "Секретні матеріали" показали ексклюзивні кадри новенького заміського будинку колишнього українського прем'єр-міністра.

"В Обухівському районі Київської області родина Гройсмана має у володінні три земельні ділянки загальною площею в 91 сотку. У розпорядженні колишнього прем'єра — дві схожі за архітектурою будівлі з великими панорамними вікнами. Зверніть увагу, біля одного з будинків облаштовано басейн", - розповіли ЗМІ.

За інформацією "Секретних матеріалів", один з котеджів площею 618 кв.м., він оформлений на дружину Гройсмана Олену. Стверджується, що нову оселю родина екс-прем'єра придбала у травні цього року.

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Автор: Ольга Робейко