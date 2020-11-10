9 листопада щодо відкриття справи про зникнення безвісти мера Харкова звернувся "керівник однієї з громадських організацій".

Поліція Харкова закрила кримінальне провадження про зникнення міського голови Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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«Так, за відсутністю складу кримінального правопорушення», – розповів заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

З сайту поліції також зникло повідомлення про кримінальне провадження, пише видання.

9 листопада щодо відкриття справи про зникнення безвісти мера Харкова до поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. "Він зазначив, що із 61-річним чоловіком відсутній зв'язок і його місцезнаходження невідоме", - повідомили в поліції.

У відповідь на це прес-секретар Харківської міськради Юрій Сидоренко написав у Facebook, що місцеперебування Кернеса "загальновідоме" - він госпіталізований в німецьку клініку "Шаріте".

Місцеві вибори та «зникнення» Кернеса: що відомо

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Вони проходили за пропорційною системою з відкритими списками.

4 листопада Геннадія Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів.

З 17 вересня цього року Кернес перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте". Німецькі лікарі рятують його від важкої форми COVID-19 і його наслідків.

На тлі таємничості, якою оточений стан здоров'я Кернеса, регулярно з'являються чутки про його смерть.

Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що Кернес повинен повернутися до сесії новообраної міськради, яку необхідно провести до 20 грудня.

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Автор: УНІАН