Президент Білорусі збирається летіти до Росії з робочим візитом для "серйозної зустрічі".

У Кремлі заявили, що президенти Російської Федерації та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 22 квітня.

"Зустріч справді заплановано на 22 число. Вона готується о другій половині дня. Ми плануємо, що президент Білорусі Лукашенко прибуде до Москви з робочим візитом", - цитує прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова "Інтерфакс".

При цьому, за словами Пєскова, проведення зустрічі жодним чином не пов'язано з Посланням президента РФ Федеральним Зборам, яке має відбутися напередодні, 21 квітня. Президенти збираються продовжити діалог про розвиток співпраці між країнами.

Читайте такожГлава МЗС Білорусі звинуватив Україну в небажанні виконувати Мінські угоди"Ви бачите, наскільки йде активний діалог. Ви бачите, яка велика кількість спільних проектів, спільних планів. Це вимагає розмови на високому рівні, яка сьогодні відбуваєьться у Мінську, і на вищому рівні", - сказав прес-секретар.

Зустріч Путіна і Лукашенка

Раніше про можливу зустріч повідомляв сам Лукашенко. "Десь наприкінці квітня, швидше за все, 22, ми зустрінемося в Москві. Це буде серйозна зустріч з обговорення тих чи інших проблем", - зазначив Лукашенко у п'ятницю, 16 квітня, в Мінську на зустрічі з російським прем'єром Михайлом Мішустіним.

Після зустрічі з Путіним, за словами Лукашенка, запланований форум в Підмосков'ї, а потім союзний Радмін Росії та Білорусі.

"Потім, у вересні-жовтні - домовимося по обстановці - вища Держрада Союзної держави. До цієї ВДР потрібно дуже добре підготуватися, щоб просунутися в бік Союзної держави", - заявив Лукашенко.

У лютому президент Білорусі вже був з робочим візитом в Росії та зустрічався з Путіним.

Довідка УНІАН. Союзна держава - наддержава Російської Федерації та Республіки Білорусь з поетапно організованим єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним просторами.

Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі був підписаний 8 грудня 1999 в Москві. Він набув чинності 26 січня 2000 року після обміну ратифікаційними грамотами.

Наприкінці 2019 була затверджена Дорожня карта більш поглибленої інтеграції Білорусі до складу союзної держави. На шляху завершення утворення Союзної держави стала позиція президента Білорусі Олександра Лукашенка, який не хоче втрачати свою владу внаслідок ліквідації Білорусі в рамках Союзної держави.

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Автор: Катерина Комолова