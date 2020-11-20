Фаршировані баклажани можна приготувати на новорічний святковий стіл.

Баклажани мають приємний і ненав'язливий смак з легким горіховим присмаком. Їх щільна шкірка робить овочі придатними до фарширування: вони добре зберігають форму і дуже апетитно виглядають. Для приготування святкової закуски беруть середній стиглий баклажан з пружною шкіркою.

Фаршировані баклажани з м'ясом і помідорами

Свинина - 500 г.

Баклажани - 4 шт.

Помідори - 3 шт.

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Зелень петрушки - 100 г.

Сіль, перець.

Масло рослинне - 2-3 ст. л.

Сир - 8 скибочок.

Баклажани розрізати уздовж, акуратно вирізати серцевину, залишивши стінки товщиною близько 1 см. Посипати сіллю і залишити на 20 хвилин, щоб прибрати гіркоту. Потім обмити їх і злегка обсмажити на олії з усіх боків.

Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистого кольору. М'ясо пропустити через м'ясорубку, додати готову цибулю, подрібнену зелень петрушки, нарізану кубиками м'якоть баклажанів, посолити і поперчити. Наповнити сумішшю баклажани, поверх викласти скибочки помідорів. У деко влити трохи води і готувати 40 хвилин при 180 градусах. В кінці запікання на кожну половинку баклажана покласти по скибочці сиру.

Фаршировані баклажани по-італійськи

Баклажан - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Часник - 3 зубчики.

Базилік - 5 гілочок.

Моцарелла - 130 р.

Будь напівтвердий сир - 60 г.

Томатний соус - 300 г.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Сіль і перець.

Панірувальні сухарі - 40 г.

Баклажани розрізати навпіл і видалити серцевину. М'якоть баклажана і цибулю середньо нарізати. Часник і базилік подрібнити. Сир натерти на тертці. Баклажан зсередини змастити олією, викласти на деко з фольгою і запікати 20-30 хвилин в розігрітій до 180 °C духовці.

Змішати сухарі з третиною кожного виду сиру, половиною столової ложки масла і дрібкою солі. Решту олії розігріти на сковороді. Обсмажити цибулю, через 5 хвилин додати м'якоть баклажана, часник, сіль і перець. Тушкувати 10 хвилин, постійно помішуючи. Додати половину томатного соусу і зняти з вогню, покласти базилік і сири.

У баклажани покласти начинку зі сковороди, посипати зверху сумішшю з сиру і сухарів. Запікати 5 хвилин при температурі 180 °C.

Смачні фаршировані баклажани з овочами та сиром фета

Великі баклажани - 2 шт.

Сир фета - 200 г.

Помідори - 6 шт.

Ріпчаста цибуля - 1 шт.

Кедрові горішки - 2 ст. л.

Пучок петрушки.

Кілька листочків базиліка.

Кориця - 1/2 ч. л.

Оливкова олія.

Сіль, перець.

Помідори ошпарити окропом, зняти шкірку, видалити насіння і нарізати кубиками. Петрушку і базилік дрібно нарізати. Кедрові горішки обсмажити на сухій сковороді. Фету розім'яти виделкою. Баклажани розрізати уздовж і вийняти м'якоть, нарізати її кубиками. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити на оливковій олії. Додати м'якоть баклажанів, помідори, петрушку і базилік, корицю, посолити, поперчити і тушкувати 10 хвилин.

Зняти овочі з вогню, додати кедрові горішки і фету, перемішати. Форму для випікання змастити маслом, викласти баклажани, заповнити начинкою, зверху скропити оливковою олією. Випікати в розігрітій до 180° С духовці 40 хвилин.

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Автор: Катерина Пулатова