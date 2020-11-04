Фаршировані гриби можуть бути закускою на святковому столі або повноцінною повсякденною стравою.

На новорічному або іншому святковому столі часто можна побачити закуску з ароматних грибів з начинкою. Для цієї страви вибирають гриби з широкими і цілими капелюшками і начиняють їх на смак м'ясом, сиром або овочами. Подають фаршировані гриби зазвичай в гарячому вигляді.

Ця низькокалорійна страва добре засвоюється і швидко насичує. Поєднання грибного аромату і смачної начинки робить його дуже популярною святковою закускою.

Гриби фаршировані з куркою і сиром

Великі печериці або інші гриби – 400 г.

Куряче філе - 1 штука.

Твердий сир - 100 г.

Ріпчаста цибуля - 1 штука.

Сметана 20% - 3 столові ложки.

Рослинна олія - 3 столові ложки.

Сіль, чорний перець - за смаком.

Лавровий лист - 1 штука.

Гриби промити, видалити ніжку, викласти на змащений маслом пергамент. Курку варити 20 хвилин. На початку варіння додати лавровий лист в бульйон.

Ріпчасту цибулю дрібно нарізати і підсмажити до золотистого кольору на слабкому вогні. Філе витягнути з води і остудити, нарізати маленькими шматочками, змішати з цибулею. Додати до суміші сметану, сіль, перець, смажити приблизно 5 хвилин на сковорідці.

Начинку викласти в капелюшки грибів. Зверху посипати тертим сиром. Випікати 25 хвилин при температурі 150 градусів.

Фаршировані гриби з беконом і шинкою

Великі гриби - 500 г.

Тертий пармезан - 5 ст. л.

Бекон - 3 скибочки.

Варена шинка - 3 скибочки.

Хлібні крихти - 0,5 ст.

Петрушка - 3 гілочки.

Часник - 3 зубчики.

Маслинове масло.

Сіль, перець.

Бекон обсмажити на сковороді до хрусткого стану. Підсмажити хлібні крихти, остудити і перемішати з пармезаном. Дрібно нарізати бекон і шинку, подрібнити петрушку. Гриби помити, видалити ніжки.

У сковороді обсмажити гриби на оливковій олії з двох сторін з часником, перекласти на деко. У мисці змішати бекон, шинку, пармезан і петрушку, посолити і поперчити. Наповнити грибні капелюшки начинкою, посипати зверху хлібними крихтами. Запікати в духовці 7 хвилин при 200 °С.

Гриби, фаршировані овочами

Авокадо - половина.

Свіжі гриби - 6 штук.

Червоний солодкий перець - 1 шт.

Помідори - 1 шт.

Зелений базилік - 30 г.

Зелена цибуля - 20 г.

Соєвий соус - 1 ст. л.

Кунжутне насіння - 1 ст. л.

Сирі гриби промити, видалити ніжки. Всі овочі і зелень дрібно нарізати. Заправити овочі часником і соєвим соусом. Гриби злегка обсмажити на сковорідці і наповнити шапочки овочами. Потім знову посмажити на сковорідці приблизно 10 хвилин.

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Автор: Катерина Пулатова