Такий паштет буде гарною закускою у щоденному раціоні, а також добре виглядатиме на святковому столі.

Ніжний і неймовірно смачний паштет із курячої печінки – смакуватиме і на сніданок, і на перекус, і на обід, і на вечерю! У кожному разі варто запастися хорошим хлібом.

Такий паштет готується доволі просто. Він може бути грубий і грудкуватий або ж доведений до стану мусу, що подобається більшості людей. Подавати паштет можна і на святковий стіл, наприклад, у тарталетках.

Домашній паштет із курячої печінки

Куряча печінка - 700 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Соняшникова олія - 3 ст. л.

Вершкове масло (82,5%) - 40 г

Сіль - за смаком

Курячу печінку добре промити під краном, дати стекти воді. Нарізати її навпіл або дрібніше, відрізаючи жовчні протоки, якщо такі є.

Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуПодрібнити цибулю та моркву (можна натерти на тертці або дрібно нарізати, чи використати подрібнювач кухонного комбайна).

Обсмажити цибулю на розігрітій сковороді з соняшниковою олією до прозорості, потім додати моркву, помішуючи, тушкувати її до напівготовності.

Далі ввести на сковороду підготовлену печінку. Злегка обсмажити всі компоненти разом, тушкувати до повної готовності під кришкою. Посолити за смаком.

Перекласти обсмажену з овочами печінку в миску й охолодити до теплого стану. Обсмажку не виливати – вона додасть ніжності й еластичності готовому паштету.

Охолоджені інгредієнти пробити подрібнювачем, додати кілька скибочок хорошого вершкового масла та прокрутити разом із маслом.

Скуштувати паштет, за потреби досолити і розкласти по ємностях.

Розтопити вершкове масло. Залити ним поверхню паштету, відправити в холодильник для застигання.

Курячий паштет "А-ля фуа-гра"

Печінка куряча - 300 г

Цибуля ріпчаста (велика) - 1 шт.

Часник - 2 зубчики

Оливкова олія (для пасерування цибулі)

Молоко - 200 мл

Жовток яєчний - 5 шт.

Борошно пшеничне - 3 ст. л.

Сіль - 1,5 ч. л.

Перець запашний - 0,5 ч. л.

Горіх мускатний - 1/3 ч. л.

Масло вершкове - 50 г

Коньяк - 50 мл

Почистити цибулю, подрібнити. Те ж саме зробити з часником.

Налити трохи оливкової олії в сковороду і підсмажити цибулю до прозорості й м'якості (не засмажувати). Туди ж влити коньяк і трохи його випарувати.

Печінку очистити від плівок та відправити в чашу блендера. Подрібнити її до кремоподібного однорідного стану.

Додати вміст сковороди, молоко, жовтки, приправи та сіль. Знову добре все подрібнити. Всипати борошно і довести до однорідного стану.

Розлити в формочки, накрити.

У глибоке деко налити води і нагріти духовку до 175°С. Відправити туди печінкову масу на 1 годину. Після закінчення часу вийняти паштет.

Розтопити на водяній бані вершкове масло. Залити ним формочки, охолодити й покласти в холодильник на 2-3 години.

Після охолодження паштету вийняти його з формочки й нарізати на скибочки товщиною 1 см. Найкраще смакує з теплим французьким багетом, просто викладаючи на нього шматочки паштету.

Печінковий паштет "Ніжність" з сиром

Печінка куряча - 700 г

Печінка яловича - 250 г

Морква (середня) - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 3 шт.

Сіль, часник, паприка, петрушка, кмин, мускатний горіх, кмин і куркума

Яйце куряче (відварне) – 2-3 шт.

Сир твердий - 300 г

Олія

Вершки - 3-4 ст. л.

Желатин - 5 ст. л.

Вода - 200 мл

Коньяк (за бажанням) - 1 ст. л.

Масло вершкове (для прикрашання) - 50-70 г

Помідор (чері, для прикрашання) - 2-3 шт.

Петрушка (кучерява, для прикрашання)

Печінку порізати на кубики. Яловичу печінку перед тим можна на добу замочити в молоці.

Читайте такожСмачна випічка з листкового тіста: рецепти пирога, штруделя та рулетиківМоркву та сир натерти на великій тертці, цибулю дрібно нашаткувати, яйця дрібно порізати.

На сковороді тушкувати моркву з цибулею та печінкою, додаючи солі й трохи води. Тушкувати 5-7 хвилин під кришкою.

Желатин розчинити у воді, дати набрякнути і довести до кипіння.

З'єднати яйця, сир та вершки. Перетерти за допомогою блендера. Те ж саме зробити і з остиглою печінкою.

Розділити желатин на дві частини і ввести в печінкову та сирну маси. За бажанням додати коньяк у печінкову масу.

Застелити форму харчовою плівкою. Викласти обидві маси пошарово: спочатку печінкову, а потім сирну. Все залежить від того, яка форма використовувалася.

Накрити заповнену форму харчовою плівкою й відправити в холодильник, бажано на ніч.

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Автор: УНІАН