Чебуреки можуть бути з різними начинками, але класичною є м’ясна.

Тонка хрустка скоринка й соковита, м’ясна начинка з травами і спеціями – так можна описати чебуреки. Вони являють собою пиріжок із прісного тіста з м’ясним фаршем та гострими приправами, засмажений в олії.

Загалом чебуреки можуть бути з різними начинками, але з м’ясом – класичний рецепт.

Чебуреки

Для тіста

Борошно - 3 ст.

Окріп - 1 ст.

Сіль - 1 ч. л.

Олія - 1 ст. л.

Горілка (за бажанням) - 1 ст. л.

Для начинки

Фарш м'ясний - 350 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт. (150 г)

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Коріандр - 1/3 ч. л.

Вода - 100-150 мл

Для смаження

Олія - 400 мл

У борошні зробити поглиблення. Відміряти 250 мл крутого окропу, додати до нього сіль та олію.

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Влити окріп у борошно, перемішати. Тісто буде грудками, але вони потім розійдуться. Влити горілку (необов’язково, за бажанням).

Перекласти отриману масу на стіл. Вимісити тісто до гладкого стану приблизно 7 хвилин (можна скористатися кухонним комбайном).

Покласти тісто в миску, змастити трохи олією, накрити харчовою плівкою й залишити на півгодини.

Приготування фаршу. Подрібнити або дрібно нарізати цибулю. Додати до фаршу цибулю, сіль, коріандр та чорний мелений перець. Перемішати і потроху вливати воду. Фарш має стати кашоподібним. Накрити харчовою плівкою і відправити на 30 хвилин у холодильник.

Далі розділити тісто на 12 частин. Розкачати кожну до товщини 1 мм, але не до прозорості. Якщо тісто прилипає до поверхні, присипати трохи борошном. Викласти на половину коржа тонкий шар фаршу (багато фаршу класти не потрібно).

Для кращого ліплення можна змастити краї розбовтаним яйцем або білком.

Закрити другою половиною, намагаючись не залишати всередині повітря. Зліпити краї. По краях тіста пройтися виделкою, акуратно натискаючи, щоб не порвати тісто.

Нагріти в сковороді олію (шар 1-1,5 см). Температуру можна перевірити, опустивши шматочок хліба – навколо нього має розпочатися бурління олії, але не дуже сильне.

Обсмажити чебуреки з двох боків. Викладати готові чебуреки на тарілку, застелену паперовими рушниками або серветками, щоб прибрати зайву олію.

Чебуреки з дріжджового тіста

Для тіста

Вода мінеральна (з газом) - 200 мл

Дріжджі (свіжі) - 13 г

Цукор - 1 ч. л.

Борошно пшеничне - 350 г

Олія - 3 ст. л.

Сіль - 0,5 ст. л. (можна трохи менше)

Для начинки

Філе будь-яке - 350 г

Цибуля ріпчаста - 160 г

Сіль - за смаком

Вода - 25 мл

Суміш перців - 1 ч. л.

Спеції (за бажанням) - 0,5 ч. л.

Для смаження

Олія рослинна

Приготування фаршу. М'ясо та цибулю пропустити через м'ясорубку. Додати сіль, суміш перців і спеції за бажанням. Поступово додати воду, ретельно перемішати.

Приготування тіста. У мінеральну воду кімнатної температури додати дріжджі, сіль та цукор, дати настоятися 5 хвилин.

У борошно влити воду з дріжджами, сіллю і цукром. Почати замішувати тісто, додати олію. Муки може знадобиться більше або менше, залежить від її якості. Замісити круте, але м'яке й еластичне тісто. Добре його вимісити і залишити на 10 хвилин під мискою.

Розділити тісто на однакові шматочки, кожен шматочок розплющити, сформувати кульки. Тісто прикрити плівкою, щоб не завітрилося.

На присипаній борошном дошці розкачати тісто на коржі. На один бік коржа викласти частину начинки, розподілити її рівномірно. Скласти корж навпіл, щоб сторони збіглися, зверху добре притиснути долонею, щоб усередині не було повітря, й добре защипати краї тіста пальцями рук. Виделкою, занурюючи її в борошно, притиснути край чебурека.

Чебуреки викласти на пекарській папір або чистий кухонний рушник, прикрити плівкою, поки працюємо з іншими кульками тіста.

У сковороду, сотейник або каструлю з антипригарним покриттям налити олію. Розігріти її до такої температури, щоб чебуреки не підгорали, але й не залишалися всередині сирими. Викласти заготовки чебуреків в олію й обсмажувати з обох боків. Потім викласти їх на паперовий рушник, щоб увібрався в папір зайвий жир.

Чебуреки з м’ясом, сиром і помідорами

Для тіста

Борошно пшеничне - 400 г

Гаряча вода - 200 мл

Сіль - 0,5 ч. л.

Олія - 3 ст. л.

Для начинки

Фарш м'ясний (свинячо-яловичий) - 400 г

Цибуля ріпчаста - 100 г

Сіль - 0,5 ч. л.

Перець чорний мелений - за смаком

Сир голландський - 100 г

Помідори (середні) - 4 шт.

Зелень (подрібнена) - 2 ст. л.

Для смаження

Олія рослинна

Приготування тіста. У просіяне борошно влити гарячу воду з сіллю та олією. Ретельно вимісити тісто. Скачати його в кулю і дати відлежатися.

Читайте такожСоковиті печінкові котлети: як приготувати смачну стравуПриготування начинки. У фарш додати цибулю, пропущену через м'ясорубку, та сіль. Можна додати мелений перець за смаком і дрібно посічену зелень. Бажано також вимішати фарш з додаванням трішки води або молока, щоб він став соковитішим.

Помідори нарізати на тонкі кружальця. Сир натерти на тертці.

Поділити тісто на кульки й тонко розкачати на круглі коржі.

Покласти на тісто столову ложку фаршу й розподілити його на половині коржа. Зверху викласти кружечки помідорів, їх посипати тертим сиром.

Зліпити чебуреки. Посмажити їх у фритюрі на середньому вогні. Готові чебуреки скласти в каструльку й накрити кришкою, щоб вони стали м'якими.

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Автор: УНІАН