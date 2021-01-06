Ситне блюдо можна зробити з будь-якою начинкою на ваш смак.

Піца - це найпопулярніша страва фастфуду. Тонке тісто з ситною начинкою і сирною скоринкою нікого не залишать байдужими. Приготувати цю страву вдома зовсім нескладно. А якщо у вас немає духовки - можете скористатися мультиваркою. Піца в мультиварці виходить ніжною, ситної і ідеально круглої.

Піца в мультиварці на дріжджах

На 3 піци:

Вода - 1 стакан.

Рослинна олія - 2 ст. л

Цукор - 1 с. л

Сіль - 1 ч. л

Дріжджі сухі - 0,5 ч. л

Борошно - 300 г.

Начинка для піци за смаком.

Томатний соус - 6 ст. л.

Сир твердий - 150 г.

Дріжджі розчинити в теплій воді. Додати сіль, цукор і соняшникову олію. Всипати просіяне борошно і замісити тісто руками. Воно повинно бути м'яким і еластичним. Накрити тісто кришкою і залишити на 15 хвилин. Розділити тісто на три частини. Одну з них розкачати в коло під розмір чаші мультиварки. Дві інші прибрати в холодильник - їх можна приготувати пізніше.

Дно чаші мультиварки злегка змастити олією. Викласти на дно тісто, розрівняти його руками. Змастити тісто томатним соусом і присипати сиром. Викласти за смаком будь-яку начинку і зверху присипати її сиром, щоб була золотиста скоринка. Кришку мультиварки закрити, встановити режим "Випічка" на 40 хвилин. Після закінчення часу вимкнути мультиварку і залишити піцу на 5 хвилин під закритою кришкою.

Піца в мультиварці на кефірі

Кефір - 150 мл

Яйце куряче - 1 шт.

Олія рослинна - 1 ст. л.

Борошно пшеничне - 150-180 г

Розпушувач тіста - 1 ч. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Начинка за смаком.

У миску вилити кефір і масло, розбити яйце і посолити. Перемішати інгредієнти. Всипати борошно і розпушувач, замісити густе тісто сметанної консистенції. Дно мультиварки і краї стінок змастити олією і вистелити папером для запікання. Викласти тісто в чашу тонким шаром. На тісто покласти будь-яку начинку за смаком. Готувати в режимі "Випічка" 45 хвилин.

Піца в мультиварці без дріжджів

Борошно - 2 ст. л.

Майонез - 2 ст. л.

Яйце - 1 шт.

Паста томатна - 1 ст. л.

Сир - 100 г.

Олія - 1 ст. л.

Сіль - щіпка.

Начинка для піци за смаком.

У глибокій мисці розбити яйце, додати борошно і ретельно перемішати. Додати в тісто 100 г майонезу і дрібку солі. Перемішати до однорідної маси. Чашу мультиварки змастити олією. Викласти тісто в чашу тонким шаром, змастити томатною пастою і викласти начинку. Зверху посипати сиром. Закрити кришкою мультиварки і випікати 40 хвилин в режимі "Випічка".

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Автор: Катерина Пулатова