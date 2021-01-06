Піца - це найпопулярніша страва фастфуду. Тонке тісто з ситною начинкою і сирною скоринкою нікого не залишать байдужими. Приготувати цю страву вдома зовсім нескладно. А якщо у вас немає духовки - можете скористатися мультиваркою. Піца в мультиварці виходить ніжною, ситної і ідеально круглої.
Піца в мультиварці на дріжджах
На 3 піци:
- Вода - 1 стакан.
- Рослинна олія - 2 ст. л
- Цукор - 1 с. л
- Сіль - 1 ч. л
- Дріжджі сухі - 0,5 ч. л
- Борошно - 300 г.
- Начинка для піци за смаком.
- Томатний соус - 6 ст. л.
- Сир твердий - 150 г.
Дріжджі розчинити в теплій воді. Додати сіль, цукор і соняшникову олію. Всипати просіяне борошно і замісити тісто руками. Воно повинно бути м'яким і еластичним. Накрити тісто кришкою і залишити на 15 хвилин. Розділити тісто на три частини. Одну з них розкачати в коло під розмір чаші мультиварки. Дві інші прибрати в холодильник - їх можна приготувати пізніше.
Дно чаші мультиварки злегка змастити олією. Викласти на дно тісто, розрівняти його руками. Змастити тісто томатним соусом і присипати сиром. Викласти за смаком будь-яку начинку і зверху присипати її сиром, щоб була золотиста скоринка. Кришку мультиварки закрити, встановити режим "Випічка" на 40 хвилин. Після закінчення часу вимкнути мультиварку і залишити піцу на 5 хвилин під закритою кришкою.
Піца в мультиварці на кефірі
- Кефір - 150 мл
- Яйце куряче - 1 шт.
- Олія рослинна - 1 ст. л.
- Борошно пшеничне - 150-180 г
- Розпушувач тіста - 1 ч. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Начинка за смаком.
У миску вилити кефір і масло, розбити яйце і посолити. Перемішати інгредієнти. Всипати борошно і розпушувач, замісити густе тісто сметанної консистенції. Дно мультиварки і краї стінок змастити олією і вистелити папером для запікання. Викласти тісто в чашу тонким шаром. На тісто покласти будь-яку начинку за смаком. Готувати в режимі "Випічка" 45 хвилин.
Піца в мультиварці без дріжджів
- Борошно - 2 ст. л.
- Майонез - 2 ст. л.
- Яйце - 1 шт.
- Паста томатна - 1 ст. л.
- Сир - 100 г.
- Олія - 1 ст. л.
- Сіль - щіпка.
- Начинка для піци за смаком.
У глибокій мисці розбити яйце, додати борошно і ретельно перемішати. Додати в тісто 100 г майонезу і дрібку солі. Перемішати до однорідної маси. Чашу мультиварки змастити олією. Викласти тісто в чашу тонким шаром, змастити томатною пастою і викласти начинку. Зверху посипати сиром. Закрити кришкою мультиварки і випікати 40 хвилин в режимі "Випічка".
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