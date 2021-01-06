Піца в мультиварці рецепт / фото ua.depositphotos.com

Піца - це найпопулярніша страва фастфуду. Тонке тісто з ситною начинкою і сирною скоринкою нікого не залишать байдужими. Приготувати цю страву вдома зовсім нескладно. А якщо у вас немає духовки - можете скористатися мультиваркою. Піца в мультиварці виходить ніжною, ситної і ідеально круглої.

Піца в мультиварці на дріжджах

Піца в мультиварці рецепт / фото testosam.ru

На 3 піци:

  • Вода - 1 стакан.
  • Рослинна олія - 2 ст. л
  • Цукор - 1 с. л
  • Сіль - 1 ч. л
  • Дріжджі сухі - 0,5 ч. л
  • Борошно - 300 г.
  • Начинка для піци за смаком.
  • Томатний соус - 6 ст. л.
  • Сир твердий - 150 г.

Дріжджі розчинити в теплій воді. Додати сіль, цукор і соняшникову олію. Всипати просіяне борошно і замісити тісто руками. Воно повинно бути м'яким і еластичним. Накрити тісто кришкою і залишити на 15 хвилин. Розділити тісто на три частини. Одну з них розкачати в коло під розмір чаші мультиварки. Дві інші прибрати в холодильник - їх можна приготувати пізніше. 

Дно чаші мультиварки злегка змастити олією. Викласти на дно тісто, розрівняти його руками. Змастити тісто томатним соусом і присипати сиром. Викласти за смаком будь-яку начинку і зверху присипати її сиром, щоб була золотиста скоринка. Кришку мультиварки закрити, встановити режим "Випічка" на 40 хвилин. Після закінчення часу вимкнути мультиварку і залишити піцу на 5 хвилин під закритою кришкою. 

Піца в мультиварці на кефірі

Піца в мультиварці на кефірі / фото ua.depositphotos.com
  • Кефір - 150 мл
  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Олія рослинна - 1 ст. л.
  • Борошно пшеничне - 150-180 г
  • Розпушувач тіста - 1 ч. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Начинка за смаком.

У миску вилити кефір і масло, розбити яйце і посолити. Перемішати інгредієнти. Всипати борошно і розпушувач, замісити густе тісто сметанної консистенції. Дно мультиварки і краї стінок змастити олією і вистелити папером для запікання. Викласти тісто в чашу тонким шаром. На тісто покласти будь-яку начинку за смаком. Готувати в режимі "Випічка" 45 хвилин. 

Піца в мультиварці без дріжджів

Як зробити піцу в мультиварці/ фото ua.depositphotos.com
  • Борошно - 2 ст. л.
  • Майонез - 2 ст. л.
  • Яйце - 1 шт.
  • Паста томатна - 1 ст. л. 
  • Сир - 100 г.
  • Олія - 1 ст. л.
  • Сіль - щіпка.
  • Начинка для піци за смаком.

У глибокій мисці розбити яйце, додати борошно і ретельно перемішати. Додати в тісто 100 г майонезу і дрібку солі. Перемішати до однорідної маси. Чашу мультиварки змастити олією. Викласти тісто в чашу тонким шаром, змастити томатною пастою і викласти начинку. Зверху посипати сиром. Закрити кришкою мультиварки і випікати 40 хвилин в режимі "Випічка".

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Автор: Катерина Пулатова