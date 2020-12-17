Така страва буде родзинкою будь-якого святкового столу.

Запечена в духовці качка – традиційно вважається святковою стравою. Рум'яна, хрустка скоринка, під якою ніжно-соковите м'ясо, в поєднанні з неймовірним ароматом – це неймовірно смачно!

Приготувати смачну качку в духовці не так уже й легко. До того ж є безліч варіантів запеченої качки – з яблуками, у фользі, у вині тощо.

Качка з фруктами у духовці

Качка - 2 кг

Яблука - 6 штук

Чорнослив - 12 шт.

Курага - 12 шт.

Ананас (консервований) - 150 г

Слива консервована солодка - 5 шт.

Лавровий лист - 2 шт.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Хмелі-сунелі (приправа) - за смаком

Імбир мелений - 1/4 ч. л.

Соєвий соус - 4 ст. л.

Часник - 5 зубчиків

Змішати курагу, чорнослив і консервований ананас з соєвим соусом, часником та спеціями.

Читайте такожГлінтвейн на Новий рік: рецепти ароматного напою на святковий стілЯблука помити, нарізати шматочками. Додати до сухофруктів і слив.

Качку добре промити. Всередині і зовні посолити, поперчити. Начинити щільно фруктами.

Розріз на черевці сколоти кількома зубочистками. Викласти качку на деко, поруч викласти решту фруктів. Саму качку змастити рідиною з начинки або олією.

Налити півсклянки води і запікати 2-3 години при 200°С. Щоб перевірити качку на готовність, необхідно проткнути її глибше зубочисткою. Якщо виходить прозорий сік – м'ясо готове, якщо рожевий або з домішкою крові – треба ще допекти. Деко закрити фольгою, прибрати її за 15 хвилин до завершення запікання.

Качка з грибами й горіхами

Качка - 2-2,5 кг

Гриби (білі, сушені) - 20 г

Розмарин (сушений) - 1 ч. л.

Фарш м'ясний (яловичий або телячий) - 500 г

Шавлія - 1 ч. л.

Яйце куряче - 1 шт

Горіхи волоські - 2 ст. л.

Сухарі панірувальні - 2 ст. л.

Сіль, чорний перець мелений

Залити сушені білі гриби теплою водою на 20-30 хвилин.

Змішати розмарин, шавлію, сіль та перець.

Качечку помити крижаною водою, обсушити й натерти сумішшю трав та спецій.

Гриби віджати, додати до них яйце, м'ясний фарш, подрібнені горіхи, панірувальні сухарі, сіль та перець, усе добре перемішати.

Отриманим фаршем заповнити качку, шкіру на черевці зашити або заколоти зубочистками.

Викласти качку у форму для запікання грудкою вниз і відправити у розігріту до 220°С духовку на 20 хвилин.

Потім зменшити температуру до 200°С й запікати ще 20 хвилин. Перевернути качку на спину, зменшити температуру до 180°С і смажити далі ще 40-50 хвилин. У процесі смаження качку слід періодично поливати соком.

Якщо хочеться більш хрусткої скоринки, перед закінченням смаження збільшити знову температуру в духовці до 220°С.

Вимкнути духовку, але качку вийняти через 10-15 хвилин.

Качка з квашеною капустою та яблуками

Качка - 2 кг

Цибуля ріпчаста - 6 шт.

Капуста квашена - 800 г

Яблуко (краще кислих сортів) - 5 шт

Вино біле сухе - 100 мл для маринування качки + 150 мл для капусти (можна взяти червоне сухе)

Олія - 4 ст. л.

Перець чорний мелений - 1 пучка

Паприка солодка - 1 пучка

Базилік - 1 пучка

Коріандр (мелений) - 1 пучка

Каррі - 1 пучка

Майоран - 1 пучка

Сіль - за смаком

Масло вершкове (можна рослинне) - 100 г

Вода - 100-200 мл (залежно від обсягу форми)

З качки зрізати зайвий жир, видалити гузку. Перші фаланги крил краще відрізати.

Читайте такожНоворічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – найкращі рецептиДля маринаду взяти 100 мл вина, 2 столові ложки рослинної олії, сіль та спеції. Змішати маринад, змастити качку всередині і зовні. Викласти її в зручну ємність, залити залишками маринаду, ретельно накрити харчовою плівкою і покласти в прохолодне місце маринуватися на 12 годин.

Приготування начинки. Цибулю дрібно нарізати. Обсмажити її на вершковому маслі до золотистого кольору. Очистити яблука від шкірки й нарізати кубиками. Додати їх в обсмажену цибулю.

Квашену капусту віджати від розсолу й додати до цибулі з яблуками. Влити до начинки 150 мл сухого білого вина і тушкувати 10 хвилин. Можна додати трішки чорного меленого перцю. Дати начинці охолонути. Потім за потреби додати сіль і спеції.

Далі нещільно начинити качку приготовленою начинкою, використати не всю, решта ще знадобиться. Зашити черевце качки нитками, за бажання можна зав'язати ноги качки разом.

Взяти форму для запікання й рясно змастити її 2-3 ложками олії. На дно викласти решту начинки, а зверху – фаршировану качку черевцем угору. У форму налити 100 мл сухого білого вина (можна залишки маринаду) і трохи води. Щільно вкутати форму фольгою для запікання і відправити у розігріту духовку.

Запікати качку при температурі 180-200°С упродовж 2 годин. Через 1 годину заглянути в форму і перевірити на наявність рідини: якщо необхідно, то долити трохи води, щоб капуста не пригоріла. За 15 хвилин до закінчення зняти фольгу й запекти качку до рум'яності, поливаючи її соком, що залишився у формі.

Готову качку покласти на блюдо, поруч викласти начинку і прикрасити за бажанням.

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Автор: УНІАН