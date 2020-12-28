Смачне новорічне меню для зустрічі прийдешнього року Білого металевого Бика.

Ось уже й на порозі Новий 2021-й рік. Невдовзі найближчі та найрідніші люди зберуться за святковим столом, щоб весело зустріти прийдешній рік.

Читайте такожНеймовірний шоколадний фондан: як приготувати вишуканий десертПроводжання 2020 року й зустріч 2021-го, побажання опівночі один одному щастя й удачі за келихом шампанського – все це відбувається під супровід застілля.

Зазвичай з цієї нагоди накривається багатий стіл, на котрому цільне місце займає основна страва. Йдеться насамперед про особливо приготовлене м’ясо. Оскільки 2021-й рік, за східним гороскопом, буде роком Білого металевого Бика, то краще віддати перевагу стравам зі свинини, курятини, качатини чи баранини.

Звісно ж, на столі мають бути закуски та святковий десерт. Є, зокрема, багато салатів, які традиційно готуються на Новий рік, хоч можна урізноманітнити меню й якимись новинками. А на десерт чудово смакуватимуть ласощі з фруктів та ягід.

Смажене курча

Курка - 1 шт. (1,5-2 кг)

Цибуля ріпчаста (велика) - 1 шт.

Лимон - 1 шт.

Часник - 5-6 зубчики

Розмарин сушений - 0,5 ч. л.

Сіль, перець духмяний мелений - за смаком

Волоські горіхи - за смаком (для подачі)

Бульйон - 0,5 ст.

Курячу тушку гарненько промити та висушити.

Підготування маринаду. Вичавити сік лимона, додати сіль, перець, подрібнений часник та розмарин. Все перемішати.

Цибулю порізати тонкими півкільцями і викласти у форму для запікання, застеливши нею все дно. Зверху покласти курочку. Гарненько втерти в неї підготовлений лимонний маринад. За необхідності ще трохи посолити.

Накрити форму фольгою і відправити розігріту до 180°С духовку на 1 годину 15 хвилин. Потім фольгу зняти, в форму влити бульйон і повернути в духовку ще на 20-30 хвилин, поки на поверхні курочки не з'явиться гарна золотава скоринка. Можна увімкнути гриль.

Акуратно проколоти курочку ножем або шпажкою, якщо буде виділятися прозорий сік – значить курочка готова. Для подачі прикрасити її подрібненими волоськими горіхами.

Свинина по-французьки

Свинина (вирізка) - 2 шматочки

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Соєвий соус - 50 мл

Майонез - 30 мл

Сир - 50 г

Чорний мелений перець - за смаком

Олія

Свинину вимити і нарізати шматочками товщиною приблизно 1 сантиметр. Добре відбити кожен шматочок.

Викласти м'ясо в глибоку тарілку, поперчити, залити 50 мл соєвого соусу й залишити на 30 хвилин. Протягом цього часу 2-3 рази перевернути шматочки м'яса, щоб вони промаринувалися з усіх боків.

На сковороді розігріти олію. Обсмажити м'ясо 4-5 хвилин на сильному вогні спочатку на одному боці до появи рум’яної скоринки. Потім перевернути й обсмажувати свинину ще 4-5 хвилин.

Стейки викласти у форму для запікання і змастити майонезом.

Наступним шаром викласти цибулю нарізану кільцями середньої товщини. Присипати м'ясо натертим сиром.

Відправити у духовку на 40 хвилин при температурі 180-200°С. Подавати м'ясо найкраще зі спагеті та свіжими овочами.

Цитрусова курка на рисовій подушці

Гомілка куряча - 4 шт.

Апельсин - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 3 шт.

Гарбуз - 100 г

Рис - 250 г

Бульйон або вода - 300 мл

Лимонний сік - 1 ч. л.

Соус "Теріякі" - 2 ст. л.

Олія - 1 ст. л.

Приправа Карі - 1 ч. л.

Сіль - за смаком

Курку треба попередньо замаринувати. Для цього з половини апельсина вичавити сік, додати лимонний сік, соус Теріякі (або соєвий соус) та приправу Карі.

На курку викласти нарізану цибулю, вилити маринад. Перемішати і покласти в холодильник хоча б на пару годин.

Тим часом промити рис. Нарізати цибулю і кубиками гарбуз.

Припустити овочі на олії. Додати рис, перемішати, готувати кілька хвилин. Овочі з рисом викласти у змащену форму. Залити бульйоном (або водою).

Курку викласти поверх рису. Трохи змастити олією. Поруч викласти шматочки апельсина.

Запікати курку при температурі 180°С упродовж 45-50 хвилин. Орієнтуватися слід на свою духовку і за готовністю рису.

Закуска "Печериці в беконі"

Печериці - 7 шт.

Бекон копчений - 7 шт.

Сир "Радомер" - 100 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Рослинна олія - ​​1 ст. л.

Зелень - за смаком

Гриби вимити, обережно видалити ніжки. Посолити, поперчити й полити олією. Кожен грибочок (капелюшок) загорнути в бекон.

Наповніть грибочки сиром. Викласти гриби на деко, застелене пергаментом. Запікати при 200°С впродовж 15-20 хвилин.

Для подачі на тарілочку покласти листочки салату, потім грибочки, прикрасити зеленню, ягодами.

Рулетики з млинців із лососем

Для млинців

Яйця - 2 шт.

Цукор - 1 ст. л.

Сіль - щіпка

Молоко - 200 мл

Борошно - 150 г

Розпушувач - 0,5 ч. л.

Рослинна олія - 1-2 ст. л.

Для начинки

Маринований або малосольний лосось - 200-250 г

Плавлений вершковий сир - 150 г

Свіжий кріп - за бажанням

Яйця збити з сіллю і цукром, додати тепле молоко, всипати поступово борошно з розпушувачем, влити олію. Розмішати все, щоб не було грудок.

Посмажити млинці на добре розігрітій сковороді. Остудити їх. Змастити поверхню млинців вершковим сиром.

Маринований лосось нарізати тонкими смужками, розкласти поверх сиру. Можна додати свіжу зелень.

Згорнути млинці, щоб вийшли щільні рулети, прибрати в холодильник на 15-20 хвилин. Потім нарізати кожен млинець на шматочки.

Салат "Зимова казка"

Яйце куряче - 2 шт.

Сир твердий - 100 г

Яблуко - 1-2 шт.

Горіх волоський (ядерця) - 40 г

Сік лимона - 1 ч. л.

Майонез - за смаком

Сіль - за смаком

Зерна граната, зелень для прикрашання

Сир натерти на середній тертці, викласти його першим шаром, змастити майонезом.

Наступним шаром викласти попередньо очищене від шкірки та насіння натерте яблуко, збризнуте лимонним соком. Трохи змастити яблуко майонезом.

Зварені круто яйця остудити, очистити й розділити на білки та жовтки. Жовтки натерти і викласти їх на яблучний шар. Трохи посолити та змастити майонезом.

Далі йде шар рубаних волоських горіхів, потім – майонез.

Останнім шаром викласти натерті на середній тертці білки, трохи їх посолити (змащувати майонезом не потрібно).

Прикрасити дуже салат зернами граната та зеленню. Дати салату трохи просочитися і можна подавати до святкового столу.

Різдвяне поліно з малиною і маскарпоне

Для шоколадного бісквіта

Борошно - 30 г

Кукурудзяний крохмаль - 15 г

Какао - 15 г

Цукор - 100 г

Яйця великі - 2 шт.

Жовтки великі - 3 шт.

Білки великі - 2 шт.

Екстракт ванілі - 1 ч. л.

Сіль - 1/8 ч. л.

Для крему

Вершки жирністю 33% - 160 г

Цукор - 2-3 ст. л.

Маскарпоне - 160 г

Малина - 150 г

Сіль - щіпка

Малиновий джем - 2 ст. л.

Для подачі

Збиті вершки

Цукрова пудра

Малина

Для покриття

Шоколад - 100 г

Жирні вершки - 90 мл

Розігріти духовку до 230°С. Застелити деко пергаментом, змастити його вершковим маслом і присипати борошном.

Читайте такожЗакуски на новорічний стіл: варіанти різних святкових частуваньУ миску просіяти борошно з кукурудзяним крохмалем і какао, додати сіль. Покласти в іншу миску яйця, жовтки та ванільний екстракт. Відкласти 1 ст. л. цукру, решту додати в миску з яйцями.

Збити яйця з цукром міксером на високій швидкості в пишну світлу масу, впродовж 5 хвилин. Додати в цю масу половину борошняної суміші й перемішати лопаткою. Додати решту борошняної суміші і знову швидко розмішати.

Збити білки на низькій швидкості міксера до м'яких піків. Всипати 1 ст. л. цукру і продовжувати збивати на високій швидкості до жорстких піків. Додати трохи збитих білків у тісто і перемішати. Потім викласти всі білки і змішати лопаткою методом складування.

Вилити тісто на деко, розрівняти. Випікати 6-8 хвилин.

Дістати бісквіт з духовки і відразу ж присипати цукровою пудрою. Перекласти на рушник пудрою вниз і зняти пергамент. Посипати цукровою пудрою з іншого боку. Обережно скачати корж у рулет і загорнути в рушник. Остудити.

Половину малини подрібнити блендером з джемом. Збити вершки з цукром і дрібкою солі до м'яких піків. Додати маскарпоне та перемішати лопаткою. Продовжувати збивати міксером до однорідності. Додати малинове пюре і ягоди малини, перемішати лопаткою.

Розгорнути корж і помазати кремом, відклавши 3 ст. л. Знову скачати в рулет і викласти його на дошку, застелену пергаментом, швом униз. Відрізати невеликий шматок рулету під кутом й прикласти його до середини рулету, склеївши кремом. Прикрити плівкою і прибрати в холодильник мінімум на 1 год.

Підправити кінці рулету, щоб вийшли гарні зрізи. Перекласти рулет на блюдо.

Довести до кипіння вершки й зняти з вогню. Дрібно нарізати шоколад і змішати з вершками до повного розчинення. Остудити.

Нанести тонкий шар шоколадної глазурі на рулет за допомогою шпателя або лопатки. Дати глазурі злегка застигнути, а потім виделкою зробити фактуру кори. Залишити до застигання, а потім прикрасити поліно ягодами, збитими вершками і цукровою пудрою.

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Автор: УНІАН