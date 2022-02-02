Кухар вміло орудує паличками в процесі приготування омлету.

У мережу потрапило відео, на якому японський шеф-кухар вміло готує омлет омурайсу. Все б нічого, але він вважається найскладнішим в приготуванні омлетом у світі.

На відео, викладеному користувачем u / UnreadyIce на порталі reddit.com, видно як швидко орудує паличками кухар, готуючи омурайсу. "Додивіться відео до кінця", - радить користувач.

В кінці відео видно як кухар створив цілий кулінарний шедевр.

Деякі користувачі помітили, що омурайсу схожий на французький омлет, але тільки без масла. Однак їм заперечили, що французький омлет складається з декількох шарів, і якщо його розрізати, то він не буде так розкриватися. Він має один зовнішній шар і яєчню всередині.

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"Вся справа в яєчні. Це просто омлет, недоварений посередині", - вважає один з користувачів.

Що таке Омурайсу

Омурайсу - популярне японське блюдо, що складається зі смаженого рису, покритого або загорнутого в омлет, і прикрашене кетчупом. Зазвичай омурайсу складається з тікін-райсу, рису, смаженого на сковороді з кетчупом і курчам, загорнутий в тонкий лист з смажених яєць. Замість м'яса курчати можуть використовуватися інші види м'яса.

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