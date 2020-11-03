З грибів можна приготувати соковитий і апетитний шашлик.

Настала пізня осінь - пора збору врожаю осінніх грибів. Свіжі лісові гриби можна приготувати на багатті. Шашлик з грибів виходить дуже соковитим і ароматним, він малокалорійний і дозволений під час посту. Для приготування грибів на мангалі можна використовувати будь-які їстівні гриби, а також магазинні печериці. Секрет смачного шашлику з грибів - правильно приготований маринад.

Гриби на мангалі в соєвому маринаді з овочами

Печериці або інші гриби - 700.

Помідори черрі - 160 г.

Кабачок - 0,5 шт.

Сало - 100 г.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Соєвий соус - 2 ст. л.

Спеції сухі.

Гриби промити і просушити. Кабачок і помідори помити. Кабачок нарізати кружечками. Сало нарізати часточками. Для маринаду змішати рослинне масло, соєвий соус, улюблені приправи і спеції. Добре підійдуть базилік, мускатний горіх, червоний солодкий перець, розмарин.

Гриби, сало, кабачок і помідори помістити в глибоку ємність, залити маринадом і залишити на півгодини. Нанизати на шампури інгредієнти, викласти на гаряче вугілля, готувати 10-15 хвилин з усіх боків.

Печериці на багатті у вершковому маринаді

Гриби печериці або інші - 500 г.

Густі вершки - 3 ст. л.

Сметана 30% жирності - 3 ст. л.

Сіль.

Кмин.

Приправа каррі.

Хмелі-сунелі.

Сушений розмарин.

Змішати сухі спеції і сіль. Вершки змішати зі сметаною. Додати спеції. Заправити гриби маринадом і залишити на 40 хвилин. Регулярно помішувати гриби, щоб вони просочилися соусом з усіх боків. Гриби підсмажити на мангалі до готовності.

Гриби на мангалі в майонезі

Гриби - 1 кг.

Легкий майонез - 4 столові ложки.

Соняшникова олія - 4 столові ложки.

Сіль і спеції – за смаком.

Змішати майонез з рослинною олією і спеціями. Гриби помити, очистити від бруду, заправити маринадом і залишити на 30 хвилин. Підсмажити на мангалі до рум'яності.

Гриби на мангалі у винному соусі

Свіжі гриби - 1 кг.

Сухе біле вино - 150 мл;

Оливкова олія - 2,5 ст. л.

Цукор і сіль.

Чебрець - пара гілочок.

Суміш перців.

Гриби промити і просушити. Вино змішати з оливковою олією, додати сіль, цукор, спеції. Залишити гриби в маринаді на 40 хвилин при кімнатній температурі. Приготувати на багатті.

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Автор: Катерина Пулатова