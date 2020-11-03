Настала пізня осінь - пора збору врожаю осінніх грибів. Свіжі лісові гриби можна приготувати на багатті. Шашлик з грибів виходить дуже соковитим і ароматним, він малокалорійний і дозволений під час посту. Для приготування грибів на мангалі можна використовувати будь-які їстівні гриби, а також магазинні печериці. Секрет смачного шашлику з грибів - правильно приготований маринад.
Гриби на мангалі в соєвому маринаді з овочами
- Печериці або інші гриби - 700.
- Помідори черрі - 160 г.
- Кабачок - 0,5 шт.
- Сало - 100 г.
- Рослинна олія - 3 ст. л.
- Соєвий соус - 2 ст. л.
- Спеції сухі.
Гриби промити і просушити. Кабачок і помідори помити. Кабачок нарізати кружечками. Сало нарізати часточками. Для маринаду змішати рослинне масло, соєвий соус, улюблені приправи і спеції. Добре підійдуть базилік, мускатний горіх, червоний солодкий перець, розмарин.
Гриби, сало, кабачок і помідори помістити в глибоку ємність, залити маринадом і залишити на півгодини. Нанизати на шампури інгредієнти, викласти на гаряче вугілля, готувати 10-15 хвилин з усіх боків.
Печериці на багатті у вершковому маринаді
- Гриби печериці або інші - 500 г.
- Густі вершки - 3 ст. л.
- Сметана 30% жирності - 3 ст. л.
- Сіль.
- Кмин.
- Приправа каррі.
- Хмелі-сунелі.
- Сушений розмарин.
Змішати сухі спеції і сіль. Вершки змішати зі сметаною. Додати спеції. Заправити гриби маринадом і залишити на 40 хвилин. Регулярно помішувати гриби, щоб вони просочилися соусом з усіх боків. Гриби підсмажити на мангалі до готовності.
Гриби на мангалі в майонезі
- Гриби - 1 кг.
- Легкий майонез - 4 столові ложки.
- Соняшникова олія - 4 столові ложки.
- Сіль і спеції – за смаком.
Змішати майонез з рослинною олією і спеціями. Гриби помити, очистити від бруду, заправити маринадом і залишити на 30 хвилин. Підсмажити на мангалі до рум'яності.
Гриби на мангалі у винному соусі
- Свіжі гриби - 1 кг.
- Сухе біле вино - 150 мл;
- Оливкова олія - 2,5 ст. л.
- Цукор і сіль.
- Чебрець - пара гілочок.
- Суміш перців.
Гриби промити і просушити. Вино змішати з оливковою олією, додати сіль, цукор, спеції. Залишити гриби в маринаді на 40 хвилин при кімнатній температурі. Приготувати на багатті.
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