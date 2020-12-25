Такий салат прикрасить будь-яке застілля, зокрема й новорічне.

Салат "Мімоза" – це смачний рибний салат, який викладається шарами. Без нього не обходиться практично жодне новорічне святкування. І не дарма – він чудово виглядає на святковому столі й дуже смакує гостям.

Салат "Мімоза"

Картопля - 3 шт.

Яйце куряче - 2-3 шт.

Консервна рибна - 240 г

Цибуля - 30 г

Морква - 2 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Маслина, гвоздика, кріп і чорний хліб - для прикраси

Сіль і перець - за смаком

Відварити до готовності картоплю, моркву та яйця. Остиглі овочі та яйця остудити й очистити від шкірки і шкаралупи. Відкласти вбік половину моркви та одне яйце.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравПідготувати блюдо для подачі салату, встановити на нього сервірувальне кільце діаметром трохи більш як 10 сантиметрів. Натерти картоплю на великій тертці, викласти її першим шаром. Трохи змастити майонезом, розрівняти тильним боком ложки.

Наступним шаром покласти розім'яті виделкою рибні консерви, посипати їх дрібно нарізаною білою цибулею. Далі викласти натерті білки та моркву. Шар моркви також можна змастити майонезом і розрівняти ложкою.

Жовтки натерти на маленькій тертці, посипати ними верх салату, накрити харчовою плівкою, дати час настоятися.

Розрізати яйце уздовж, одну частину залишити цілою, а другу – навпіл. Вставити гвоздику як очі, ніздрями буде маслина, з решти білка вирізати вуха, з моркви - середину вушка і квіти, а ріжки - з темного хліба.

Викласти телятко зверху салату. Прикрасити все кропом і квіточками з моркви.

Салат "Мімоза" з сиром і вершковим маслом

Рибні консерви "Сайра" - 1 банка

Яйце куряче - 5 шт.

Сир твердий - 100 г

Масло вершкове - 80 г

Майонез - за смаком

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Кріп - 1 гілочка

Відварити яйця, охолодити їх у холодній воді. Розділити яйця на жовтки та білки. Натерти на тертці окремо жовтки й окремо білки.

Дрібно нарізати цибулю. Щоб цибуля була соковита і хрустка – залити її крижаною водою, щоб м'якою – то гарячою водою. Через 5-10 хвилин воду злити, цибулю обсушити на паперовому рушнику.

Натерти на середній терці твердий сир.

З консерви злити зайву рідину, рибу розім'яти виделкою. Якщо не буде вистачати соковитості рибній масі, долити рідину й перемішати.

Салат можна викладати в кільце, або без нього. Першим шаром викласти яєчні білки, на них нанести майонезну сітку, зверху посипати натертим сиром.

Потім викласти шар рибної маси, нанести майонезну сітку, зверху насипати нарізану цибулю й злегка утрамбувати ложкою.

Вершкове масло попередньо заморозити в морозилці і таким його натерти на шар цибулі. Верхній шар викласти яєчними жовтками. Прикрасити салат гілочками кропу.

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Автор: УНІАН