Коли хочеться побалувати себе і свою сім'ю смачним й оригінальним салатом, то варто звернути увагу на страву з кальмарів. Такі салати не лише неймовірно смачні, вони ще й дуже гідно виглядають на святковому столі на Новий рік.
Салат з кальмарами "Новорічний"
- Кальмар (2 тушки) - 2 шт.
- Листя салату - 2 жмені
- Огірок - 1 шт.
- Цибуля ріпчаста (фіолетова) - 1 шт.
- Помідори чері - 10 шт.
- Яйце куряче (варене) - 2 шт.
- Оцет (9%) - 1 ст. л.
- Цукор - 1 ч. л.
Для заправки
- Йогурт (натуральний, густий) - 250 г
- Гірчиця (негостра) - 0,5 ч. л.
- Сік лимонний - 1 ч. л.
- Соус - за смаком
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
Тушки кальмарів почистити й варити 2 хвилини у киплячій підсоленій воді. Остудити, порізати кубиком.
Читайте такожСтрави на Новий рік 2021: що повинно бути на святковому столі – найкращі рецептиУ варених яєць відокремити білки від жовтків, натерти на тертці окремо.
Огірок порізати кубиками, помідори чері – кільцями.
Цибулю порізати півкільцями і замаринувати на 30 хвилин у холодній кип'яченій воді з додаванням оцту та цукрового піску. Потім воду злити, цибулю обсушити.
Для заправки змішати натуральний йогурт з іншими компонентами, злегка збити виделкою.
На порційну тарілку покласти сервірувальне кільце, першим шаром викласти салатне листя. Потім шар цибулі, полити його заправкою.
Далі викладати в будь-якій послідовності тертий білок, кальмара, огірки та кільця помідорів, поливати заправкою можна не кожен шар. Верхнім шаром повинен бути тертий жовток.
Салат "Дамський угодник"
- Філе куряче (попередньо відварене) - 200 г
- Кальмар (очищений) - 1 шт.
- Родзинки - 1 жменя
- Горіхи волоські - 1 жменя
- Цибуля ріпчаста (невелика) - 1 шт.
- Яблуко (кисло-солодке, велике) - 1 шт.
- Апельсин - 1 шт.
- Сир твердий (не дуже жирний) - 200 г
- Оцет (для маринаду)
- Майонез (або сметана, або натуральний йогурт) - за смаком
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
Цибулю порізати соломкою, можна ще ошпарити й потім замаринувати в оцті, змішаному з водою (1:1). Залишити її хвилин на 20.
Відварити тушку кальмара у киплячій підсоленій воді максимум 3 хвилини.
Для тарталеток сир натерти на великій тертці.
На розігріту сковорідку, змащену олією, насипати рівним шаром трохи сиру. Підсмажити його з двох боків, але не пересушити. Отриманий сирний млинець гарячим відразу надіти на склянку і надати форму тарталетки (просто приминаючи з усіх боків).
Родзинки обшпарити окропом і залишити на 10 хвилин.
Для салату нарізати попередньо відварене куряче філе. Тушку кальмара нарізати кубиками. Додати яблуко, очищене й нарізане кубиками.
Апельсин очищений (за можливості перегородок), нарізати кубиками. Злити зайвий сік. Додати подрібнені волоські горіхи та розпарені родзинки (їх краще обсушити).
Мариновану цибулю краще промити у холодній воді й потім додати до решти інгредієнтів. Додати сіль та перець за смаком. Заправити майонезом, сметаною або натуральним йогуртом.
Викласти салат у тарталетки, прикрасити цілими половинками волоського горіха.
Салат "Царський" з кальмарами та креветками
- Крабове м'ясо - 170 г
- Кальмар тушка - 2 шт.
- Королівські креветки - 100 г
- Яйця - 3 шт.
- Оливки - 15 шт.
- Майонез - 4 ст. л.
- Кріп - за смаком
- Твердий сир - 100 г
- Ікра червона - 50 г
Заздалегідь відварені круто яйця очистити від шкаралупи і натерти на дрібній тертці. Відразу ж можна збирати салат, використовуючи, зокрема, кулінарне кільце. Першим шаром викласти яйця і змастити невеликою кількістю майонезу.
Оливки без кісточок нарізати тонкими кільцями. Викласти в один шар поверх яєць.
Крабові палички (або крабове м'ясо) натерти на дрібній тертці і викласти наступним шаром. Змастити невеликою кількістю майонезу.
Кріп вимити, нашаткувати й викласти наступним шаром. Сир натерти на дрібній тертці і викласти поверх кропу. Змастити майонезом.
Очищені кальмари потрібно заздалегідь відварити, помістивши тушки в киплячу воду на пару хвилин й остудити. Потім нашаткувати дрібними кубиками.
Викласти кальмари наступним шаром салату. Зверху – майонез.
Креветки заздалегідь відварити у киплячій воді протягом пари хвилин. Очистити від панцирів і темно-зеленою смужки на спинках, якщо є. Викласти їх на майонез.
Прикрасити салат червоною ікрою та свіжою зеленню.
Салат з кальмарами й авокадо
- Кальмари - 400 г
- Цибуля - 1 шт.
- Салат-латук - 100 г
- Кінза, коріандр - 3 г
- Помідори - 2 шт.
- Авокадо - 0,5 шт.
- Перець чилі - 0,25 шт.
- Лимони - 1 шт.
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Перець чорний мелений - 0,25 ч. л.
У киплячу воду помістити розморожені кальмари (без льоду). Коли вода знову закипить, зняти каструлю з плити, кальмари охолодити під холодною водою й очистити.
Читайте такожНеймовірний крабовий салат: найкращі рецепти страви на святковий стілПочистити авокадо та цибулю, нарізати шматочками невеликого розміру.
Потім нарізати помідори і подрібнити кінзу та чилі.
Все змішати в одній ємності. Трохи скропити соком лимона, посолити й поперчити.
Кальмари обсмажити на сковороді по одній хвилині з кожного боку. Потім викласти їх на блюдо, скропити лимонним соком, посолити і поперчити. Зверху покласти решту порізаних овочів, знову скропити соком лимона, посолити й поперчити.
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