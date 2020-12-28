Такий салат - смачна страва, яка підкреслить атмосферу будь-якого свята.

Коли хочеться побалувати себе і свою сім'ю смачним й оригінальним салатом, то варто звернути увагу на страву з кальмарів. Такі салати не лише неймовірно смачні, вони ще й дуже гідно виглядають на святковому столі на Новий рік.

Салат з кальмарами "Новорічний"

Кальмар (2 тушки) - 2 шт.

Листя салату - 2 жмені

Огірок - 1 шт.

Цибуля ріпчаста (фіолетова) - 1 шт.

Помідори чері - 10 шт.

Яйце куряче (варене) - 2 шт.

Оцет (9%) - 1 ст. л.

Цукор - 1 ч. л.

Для заправки

Йогурт (натуральний, густий) - 250 г

Гірчиця (негостра) - 0,5 ч. л.

Сік лимонний - 1 ч. л.

Соус - за смаком

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Тушки кальмарів почистити й варити 2 хвилини у киплячій підсоленій воді. Остудити, порізати кубиком.

Читайте такожСтрави на Новий рік 2021: що повинно бути на святковому столі – найкращі рецептиУ варених яєць відокремити білки від жовтків, натерти на тертці окремо.

Огірок порізати кубиками, помідори чері – кільцями.

Цибулю порізати півкільцями і замаринувати на 30 хвилин у холодній кип'яченій воді з додаванням оцту та цукрового піску. Потім воду злити, цибулю обсушити.

Для заправки змішати натуральний йогурт з іншими компонентами, злегка збити виделкою.

На порційну тарілку покласти сервірувальне кільце, першим шаром викласти салатне листя. Потім шар цибулі, полити його заправкою.

Далі викладати в будь-якій послідовності тертий білок, кальмара, огірки та кільця помідорів, поливати заправкою можна не кожен шар. Верхнім шаром повинен бути тертий жовток.

Салат "Дамський угодник"

Філе куряче (попередньо відварене) - 200 г

Кальмар (очищений) - 1 шт.

Родзинки - 1 жменя

Горіхи волоські - 1 жменя

Цибуля ріпчаста (невелика) - 1 шт.

Яблуко (кисло-солодке, велике) - 1 шт.

Апельсин - 1 шт.

Сир твердий (не дуже жирний) - 200 г

Оцет (для маринаду)

Майонез (або сметана, або натуральний йогурт) - за смаком

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Цибулю порізати соломкою, можна ще ошпарити й потім замаринувати в оцті, змішаному з водою (1:1). Залишити її хвилин на 20.

Відварити тушку кальмара у киплячій підсоленій воді максимум 3 хвилини.

Для тарталеток сир натерти на великій тертці.

На розігріту сковорідку, змащену олією, насипати рівним шаром трохи сиру. Підсмажити його з двох боків, але не пересушити. Отриманий сирний млинець гарячим відразу надіти на склянку і надати форму тарталетки (просто приминаючи з усіх боків).

Родзинки обшпарити окропом і залишити на 10 хвилин.

Для салату нарізати попередньо відварене куряче філе. Тушку кальмара нарізати кубиками. Додати яблуко, очищене й нарізане кубиками.

Апельсин очищений (за можливості перегородок), нарізати кубиками. Злити зайвий сік. Додати подрібнені волоські горіхи та розпарені родзинки (їх краще обсушити).

Мариновану цибулю краще промити у холодній воді й потім додати до решти інгредієнтів. Додати сіль та перець за смаком. Заправити майонезом, сметаною або натуральним йогуртом.

Викласти салат у тарталетки, прикрасити цілими половинками волоського горіха.

Салат "Царський" з кальмарами та креветками

Крабове м'ясо - 170 г

Кальмар тушка - 2 шт.

Королівські креветки - 100 г

Яйця - 3 шт.

Оливки - 15 шт.

Майонез - 4 ст. л.

Кріп - за смаком

Твердий сир - 100 г

Ікра червона - 50 г

Заздалегідь відварені круто яйця очистити від шкаралупи і натерти на дрібній тертці. Відразу ж можна збирати салат, використовуючи, зокрема, кулінарне кільце. Першим шаром викласти яйця і змастити невеликою кількістю майонезу.

Оливки без кісточок нарізати тонкими кільцями. Викласти в один шар поверх яєць.

Крабові палички (або крабове м'ясо) натерти на дрібній тертці і викласти наступним шаром. Змастити невеликою кількістю майонезу.

Кріп вимити, нашаткувати й викласти наступним шаром. Сир натерти на дрібній тертці і викласти поверх кропу. Змастити майонезом.

Очищені кальмари потрібно заздалегідь відварити, помістивши тушки в киплячу воду на пару хвилин й остудити. Потім нашаткувати дрібними кубиками.

Викласти кальмари наступним шаром салату. Зверху – майонез.

Креветки заздалегідь відварити у киплячій воді протягом пари хвилин. Очистити від панцирів і темно-зеленою смужки на спинках, якщо є. Викласти їх на майонез.

Прикрасити салат червоною ікрою та свіжою зеленню.

Салат з кальмарами й авокадо

Кальмари - 400 г

Цибуля - 1 шт.

Салат-латук - 100 г

Кінза, коріандр - 3 г

Помідори - 2 шт.

Авокадо - 0,5 шт.

Перець чилі - 0,25 шт.

Лимони - 1 шт.

Сіль - 0,5 ч. л.

Перець чорний мелений - 0,25 ч. л.

У киплячу воду помістити розморожені кальмари (без льоду). Коли вода знову закипить, зняти каструлю з плити, кальмари охолодити під холодною водою й очистити.

Читайте такожНеймовірний крабовий салат: найкращі рецепти страви на святковий стілПочистити авокадо та цибулю, нарізати шматочками невеликого розміру.

Потім нарізати помідори і подрібнити кінзу та чилі.

Все змішати в одній ємності. Трохи скропити соком лимона, посолити й поперчити.

Кальмари обсмажити на сковороді по одній хвилині з кожного боку. Потім викласти їх на блюдо, скропити лимонним соком, посолити і поперчити. Зверху покласти решту порізаних овочів, знову скропити соком лимона, посолити й поперчити.

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Автор: УНІАН