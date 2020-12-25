Салат традиційно готується з листям романо і заправкою "Цезар".

Салат Цезар - відома у всьому світі страва американської кухні, яка має безліч варіацій приготування. За легендою, салат був винайдений кухарем мексиканського ресторану Цезарем Кардіні. Коли гості вимагали їжі, а на кухні майже нічого не залишилося, Кардіні придумав салат Цезар і подав його клієнтам. Оригінальний рецепт містив цілі листя салату, яйця і грінки, а також спеціальну заправку для салату. Щоб зробити Цезар більш ситним, в нього часто додають курку, помідори, креветки або бекон. Приготувати салат Цезар вдома можна з класичною домашньою заправкою, магазинним соусом Цезар або з заправкою з майонезу чи сметани.

Як зробити заправку для Цезаря

Рослинна олія - 0.25 склянки.

Оливкова олія - 0.25 ст.

Анчоуси - 4 філе.

Сирий курячий жовток - 1 шт.

Лимонний сік - 2 ст. л.

Діжонська гірчиця - 2 ч. л.

Вустерський соус - 0,5 ч. л.

Сіль, мелений чорний перець - щіпка.

Тертий пармезан - 0.5 ст.

З'єднати два види олії. Окремо блендером збити анчоуси, жовток, лимонний сік, гірчицю, Вустерський соус, сіль і перець. Продовжуючи збивати, повільно вливати в масу суміш олій до однорідної консистенції. В кінці всипати пармезан і перемішати. Зберігати в холодильнику не більше 3 днів.

Салат Цезар класичний

Салат романо - 2 качана.

Сухарики з білого хліба - 2 ст.

Заправка для салату.

Крупно натертий пармезан.

Салат вимити, висушити і порвати листя на невеликі шматочки. Додати сухарики, полити заправкою і перемішати. Додати тонкі пластини пармезану і подавати на стіл.

Цезар з куркою і помідором

Куряча грудка - 2 шт.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Салат романо - 1 качан.

Помідори черрі - 10 шт.

Сухарики з білого хліба - 150 г.

Заправка для салату.

Курку відбити молотком, посолити і поперчити з двох сторін. Змастити сковороду олією і обсмажити м'ясо 3 хвилини з кожного боку. Салат помити, розділити на листя і порвати їх руками. Додати розрізані навпіл помідори черрі і сухарики. Курку нарізати тонкими смужками і також покласти в салат. Додати заправку і за бажанням прикрасити половинками варених яєць.

Цезар з креветками

Очищені креветки - 450 г.

Салат романо - 1 качан.

Помідори черрі - 2 ст.

Сухарики - 2 ст.

Заправка для салату.

Креветки обсмажити на розігрітій з олією сковороді 4 хвилини. Листя салату порвати в глибоку миску. Помідори черрі розрізати навпіл. Додати до салату помідори, сухарики і креветки. Полити соусом і перемішати. Прикрасити салат тертим пармезаном.

Салат Цезар з куркою, беконом і грибами

Печериці - 400 г.

Оливкова олія - 0.25 ст.

Винний оцет - 2 ст. л.

Цукрова пудра - 2 ч. л.

Діжонська гірчиця - 1 ч. л.

Яйця - 3 шт.

Бекон - 3 скибочки.

Куряча грудка - 2 шт.

Салат романо - 1 качан.

Сухарики - 3 ст.

Тертий пармезан для прикраси.

Гриби нарізати тонкими скибочками і покласти в миску. З'єднати олію, оцет, цукрову пудру, гірчицю, сіль і перець. Залити сумішшю гриби і маринувати 30 хвилин. Яйця зварити круто і нарізати на 4 часточки. Курку відбити молотком, посолити і поперчити. Смажити на сковороді 4 хвилини з кожного боку. Нарізати курку скибочками. Бекон смажити 3 хвилини з кожного боку і викласти на паперову серветку.

У мисці порвати листя салату. Додати курку, гриби, бекон, сухарики і яйця. Полити заправкою і подавати до столу.

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Автор: Катерина Пулатова