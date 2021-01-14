Цей салат своїм оформленням нагадує легку й повітряну сукню нареченої.

Салат "Наречена" – дуже смачна й красива закуска, викладена шарами. Верхній білосніжний шар з яєчного білка своїм виглядом нагадує легку та повітряну сукню нареченої, звідси і його назва.

Салат "Наречена"

Грудинка куряча - 250 г

Яйце куряче - 3 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Морква - 20 г

Картопля - 1 шт.

Сирок плавлений - 1 шт.

Вода - 1 ст. л.

Оцет - 1 ст. л.

Майонез - 80 г

Зелень - 1 пучок

Цибулю нарізати дрібними кубиками. У воду влити оцет і викласти цибулю. Залишити на 10 хвилин.

Читайте такожЯскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну стравуВикласти на блюдо варене куряче філе, нарізане на шматочки. Зробити сітку з майонезу. Зверху викласти цибулю, зробити майонезну сітку.

Далі викласти натерту на великій тертці варену картоплю, змастити майонезом.

Натерти курячі жовтки, плавлений сир, курячі білки – останній шар. Кожен шар промастити майонезом. Прикрасимо салат зеленню та квіточками з моркви.

Салат "Наречена" з горіхами

Куряче філе - 400 г

Горіхи волоські - 100 г

Сир плавлений - 2 шт.

Картопля - 200 г

Яйця - 5 шт.

Майонез - 200 г

Цибуля - 1 шт.

Вода (окріп) - 100 мл

Оцет 9% - 2 ст. л.

Цукор - 1 ч. л.

Насамперед слід замаринувати цибулю. Для цього до дрібно нарізаної цибулі додати окріп, оцет та цукор. Залишити на 15 хвилин.

Далі можна збирати салат. Першим шаром викласти нарізане кубиками відварене куряче філе. Зверху зробити сіточку з майонезу.

Другий шар – маринована цибуля, з якої треба злити всю рідину. Зверху змастити майонезом. Третім шаром викласти натерту на великій тертці відварену картоплю. Змастити майонезом.

Далі йдуть подрібнені волоські горіхи. Шар майонезу. П’ятий шар – яєчні жовтки, натерті на дрібній тертці й змащені майонезом.

Шостим шаром викласти натертий на великій тертці плавлений сир. Змастити майонезом. Останній шар – яєчні білки, натерті на великій тертці. Відправити салат у холодильник на 2 години, потім можна подавати його до столу.

Салат "Наречена" з куркою та грибами

Копчена курка - 300 г

Картопля - 300 г

Курячі яйця - 3 шт.

Печериці - 400 г

Цибуля - 100 г

Майонез - 200 г

Рослинна олія - 1 ст. л.

Сіль - за смаком

Насамперед потрібно круто зварити яйця. Також покласти варити картоплю у мундирі – після закипання трішки посолити. Очистити картоплю та яйця.

Читайте такожСоковита підчеревина в духовці: як приготувати ароматне запечене сало з прошарками м'ясаПечериці ретельно помити й нарізати пластинками. Викласти їх на сковороду й смажити без додавання олії – спочатку повинна піти вся вода з грибів. Коли води зовсім не залишиться, влити олію та смажити гриби до готовності.

Цибулю нарізати дрібними кубиками і додати до грибів, усе смажити до готовності. Трохи посолити.

Викласти на тарілку формувальне кільце і перший шар – натерту на великій тертці картоплю. Зверху зробити сіточку майонезу.

Другий шар – порізана кубиком копчена курка, зверху знову сіточка майонезу.

Третім шаром йдуть натерті на дрібній тертці жовтки, їх майонезом змащувати не потрібно. На жовтки викласти шар смажених грибів із цибулею. Зверху – сіточка майонезу.

Заключний шар – натерті на дрібній тертці білки. Зняти формувальне кільце і відправити салат у холодильник на декілька годин, щоб настоявся.

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Автор: УНІАН