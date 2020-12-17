Салат у вигляді соняшника не лише дуже смачний, він ще й стане яскравою прикрасою будь-якого столу. Його можна подати до новорічного святкового столу, на будь-яке сімейне торжество і просто в будній день.
Салат "Соняшник"
- Курка - 400 г
- Гриби - 0,5 кг
- Цибуля - 1 шт.
- Яйця - 7 шт.
- Сир - 200 г
- Морквина - 1 шт.
- Маслини - 50-70 г
- Майонез - за смаком
- Соняшникова олія - 2 ст. л.
- Чіпси - за смаком
Куряче м'ясо відварити й остудити, потім нарізати невеликими кубиками. Моркву відварити до готовності, потім очистити і нарізати дрібними кубиками. Відварити курячі яйця, відокремити білки від жовтків.
Читайте такожВінегрет: класичні та оригінальні рецепти улюбленого салатуОчистити цибулю та гриби, нарізати невеликими шматочками. Розігріти сковороду з соняшниковою олією та викласти цибулю, потім додати до неї гриби, обсмажувати до випаровування рідини, а потім перекласти в тарілку.
Сир нарізати кубиками, а маслини без кісточок розрізати навпіл.
Викласти курку на дно салатника, потім тонкий шар майонезу, поверх – моркву і гриби, і знову промазати майонезом, натерти жовток на великій тертці та викласти зверху, потім шар сиру, майонезу та білка.
Підготовлені маслини викласти по колу, а по краях зробіть імітацію пелюсток соняшнику з чіпсів. Відправити салат на 15-30 хвилин у холодильник.
Салат "Соняшник" з печінкою тріски
- Печінка тріски - 230 г
- Картопля - 300 г
- Мариновані огірки - 100 г
- Кукурудза консервована - 250 г
- Курячі яйця - 3 шт.
- Чіпси - 30 г
- Майонез - 4 ст. л.
- Цибуля - 1 шт.
- Цукор - 1 ст. л.
- Оцет - 1 ст. л.
- Кріп - 0,5 г
Злити олію з печінки тріски. Картоплю та яйця попередньо відварити.
Читайте такожНоворічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – найкращі рецептиЦибулю почистити та дрібно порізати. Додати цукор і оцет, залити окропом, відставити убік.
Картоплю натерти, викласти в блюдо, трохи посолити, змастити майонезом і перемішати.
Огірочки натерти, викласти на картоплю, злегка змастити майонезом. Печінку тріски розім'яти виделкою і викласти на огірки. Зверху викласти замариновану цибулю.
Білки натерти на великій тертці, викласти і змастити майонезом.
Жовтки розім’яти виделкою та викласти, поверх – кукурудзу.
Кріп дрібно порубати й викласти по краю салату. Прикрасити чіпсами.
Вас також можуть зацікавити інші рецепти:
- Соковитий та ароматний стейк зі свинини: як приготувати апетитне м’ясо
- Смачний салат "Дністер": рецепт приготування простої страви
- Різдвяний штолен: як приготувати святкову німецьку випічку
- Закуски на новорічний стіл: варіанти різних святкових частувань
- Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram