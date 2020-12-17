Такий красивий салат гарно виглядатиме на святковому столі.

Салат у вигляді соняшника не лише дуже смачний, він ще й стане яскравою прикрасою будь-якого столу. Його можна подати до новорічного святкового столу, на будь-яке сімейне торжество і просто в будній день.

Салат "Соняшник"

Курка - 400 г

Гриби - 0,5 кг

Цибуля - 1 шт.

Яйця - 7 шт.

Сир - 200 г

Морквина - 1 шт.

Маслини - 50-70 г

Майонез - за смаком

Соняшникова олія - 2 ст. л.

Чіпси - за смаком

Куряче м'ясо відварити й остудити, потім нарізати невеликими кубиками. Моркву відварити до готовності, потім очистити і нарізати дрібними кубиками. Відварити курячі яйця, відокремити білки від жовтків.

Читайте такожВінегрет: класичні та оригінальні рецепти улюбленого салатуОчистити цибулю та гриби, нарізати невеликими шматочками. Розігріти сковороду з соняшниковою олією та викласти цибулю, потім додати до неї гриби, обсмажувати до випаровування рідини, а потім перекласти в тарілку.

Сир нарізати кубиками, а маслини без кісточок розрізати навпіл.

Викласти курку на дно салатника, потім тонкий шар майонезу, поверх – моркву і гриби, і знову промазати майонезом, натерти жовток на великій тертці та викласти зверху, потім шар сиру, майонезу та білка.

Підготовлені маслини викласти по колу, а по краях зробіть імітацію пелюсток соняшнику з чіпсів. Відправити салат на 15-30 хвилин у холодильник.

Салат "Соняшник" з печінкою тріски

Печінка тріски - 230 г

Картопля - 300 г

Мариновані огірки - 100 г

Кукурудза консервована - 250 г

Курячі яйця - 3 шт.

Чіпси - 30 г

Майонез - 4 ст. л.

Цибуля - 1 шт.

Цукор - 1 ст. л.

Оцет - 1 ст. л.

Кріп - 0,5 г

Злити олію з печінки тріски. Картоплю та яйця попередньо відварити.

Читайте такожНоворічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – найкращі рецептиЦибулю почистити та дрібно порізати. Додати цукор і оцет, залити окропом, відставити убік.

Картоплю натерти, викласти в блюдо, трохи посолити, змастити майонезом і перемішати.

Огірочки натерти, викласти на картоплю, злегка змастити майонезом. Печінку тріски розім'яти виделкою і викласти на огірки. Зверху викласти замариновану цибулю.

Білки натерти на великій тертці, викласти і змастити майонезом.

Жовтки розім’яти виделкою та викласти, поверх – кукурудзу.

Кріп дрібно порубати й викласти по краю салату. Прикрасити чіпсами.

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Автор: УНІАН