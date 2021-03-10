Такі відбивні виходять дуже апетитними та ніжними.

Курячі відбивні – це неймовірна соковитість і ніжність курячого м'яса. Як правило, для приготування відбивних використовують куряче філе, яке нарізають невеликими пластинками й виключно поперек волокон.

Курячі відбивні у соєвому маринаді

Куряче філе - 400 г

Олія - 2 ст. л.

Борошно - 2 ст. л.

Яйце - 1 шт.

Для маринаду

Соус соєвий - 4 ст. л.

Олія - 1 ст. л.

Цукор - 1 ч. л.

Лимонний сік - 1 ст. л.

Соус чилі (за бажанням) - за смаком

Хмелі-сунелі - дрібка

Спеції - за бажанням

Куряче філе розрізати вздовж на декілька пластинок і відбити.

Читайте такожПухкі та ніжні вареники з картоплею: як приготувати неймовірну смакотуДля маринаду з'єднати всі складові, добре змішати їх до однорідного соусу.

Занурити філе у маринад, перевернути декілька разів й залишити за кімнатної температури на півгодини. Якщо довше маринувати м’ясо, то слід накрити його плівкою й залишити в холодильнику.

Насипати в миску борошно. В іншій ємності збовтати яйце (за бажанням можна додати будь-які трави).

Шматок філе дістати з маринаду, спочатку вмочити в яйце, потім – у борошно.

Викласти відбивну на гарячу сковороду й смажити на олії з двох боків до рум'яної скоринки. Приблизно по 2 хвилини з кожного боку.

Куряча відбивна під соєво-томатним соусом

Філе куряче - 2 шт.

Соєвий соус - 4 ст. л.

Томатна паста - 2 ст. л.

Сік лимонний - 1 ст. л.

Цукор - за смаком

Імбир (мелений) - 0,5 ч. л.

Хмелі-сунелі - за смаком

Крохмаль кукурудзяний (для панірування)

Олія соняшникова (для смаження)

Вода - приблизно 3 ст. л.

Куряче філе розрізати на дві частини й легенько відбити.

Для маринаду змішати соєвий соус, томатну пасту, лимонний сік, воду та спеції.

Половину маринаду відкласти, а рештою перемазати кожну відбивну з двох боків. Відставити їх на 30 хвилин.

Розігріти сковороду з соняшниковою олією. Відбивні слід панірувати в крохмалі й обсмажувати по 2-3 хвилини з кожного боку.

Залити відбивні залишеним маринадом і тримати на вогні ще декілька хвилин, перевертаючи.

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Автор: УНІАН