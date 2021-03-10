Курячі відбивні – це неймовірна соковитість і ніжність курячого м'яса. Як правило, для приготування відбивних використовують куряче філе, яке нарізають невеликими пластинками й виключно поперек волокон.
Курячі відбивні у соєвому маринаді
- Куряче філе - 400 г
- Олія - 2 ст. л.
- Борошно - 2 ст. л.
- Яйце - 1 шт.
Для маринаду
- Соус соєвий - 4 ст. л.
- Олія - 1 ст. л.
- Цукор - 1 ч. л.
- Лимонний сік - 1 ст. л.
- Соус чилі (за бажанням) - за смаком
- Хмелі-сунелі - дрібка
- Спеції - за бажанням
Куряче філе розрізати вздовж на декілька пластинок і відбити.
Читайте такожПухкі та ніжні вареники з картоплею: як приготувати неймовірну смакотуДля маринаду з'єднати всі складові, добре змішати їх до однорідного соусу.
Занурити філе у маринад, перевернути декілька разів й залишити за кімнатної температури на півгодини. Якщо довше маринувати м’ясо, то слід накрити його плівкою й залишити в холодильнику.
Насипати в миску борошно. В іншій ємності збовтати яйце (за бажанням можна додати будь-які трави).
Шматок філе дістати з маринаду, спочатку вмочити в яйце, потім – у борошно.
Викласти відбивну на гарячу сковороду й смажити на олії з двох боків до рум'яної скоринки. Приблизно по 2 хвилини з кожного боку.
Куряча відбивна під соєво-томатним соусом
- Філе куряче - 2 шт.
- Соєвий соус - 4 ст. л.
- Томатна паста - 2 ст. л.
- Сік лимонний - 1 ст. л.
- Цукор - за смаком
- Імбир (мелений) - 0,5 ч. л.
- Хмелі-сунелі - за смаком
- Крохмаль кукурудзяний (для панірування)
- Олія соняшникова (для смаження)
- Вода - приблизно 3 ст. л.
Куряче філе розрізати на дві частини й легенько відбити.
Для маринаду змішати соєвий соус, томатну пасту, лимонний сік, воду та спеції.
Половину маринаду відкласти, а рештою перемазати кожну відбивну з двох боків. Відставити їх на 30 хвилин.
Розігріти сковороду з соняшниковою олією. Відбивні слід панірувати в крохмалі й обсмажувати по 2-3 хвилини з кожного боку.
Залити відбивні залишеним маринадом і тримати на вогні ще декілька хвилин, перевертаючи.
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