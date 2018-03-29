У Тернополі пройдуть передвеликодні сільськогосподарські ярмарки

Ярмарки відбудуться у трьох мікрорайонах Тернополя.

У Тернополі в суботу, 31 березня, відбудуться передвеликодні сільськогосподарські ярмарки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, захід проводиться з метою забезпечення жителів міста широким асортиментом сільськогосподарської продукції і товарами підприємств харчової та переробної промисловості.

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Ярмарки відбудуться у трьох мікрорайонах міста. На масиві «Дружба» майданчик ярмарку розмістять на перехресті вул. Миру – Дружби, на масиві «Східний» – на пр. С. Бандери, 15 (площадка перед центральним стадіоном міста) та на вул. Протасевича, 12 (площадка перед рестораном «Галич»), на масиві «Сонячному» – на вул. Л. Курбаса (площадка біля ринку «Галицький»).

Окрім цього, 4 квітня у Тернополі розпочне роботу Великодній ярмарок, який триватиме до 15 квітня.

Більше 30-ти митців із Західної України розмістять сувенірну та святкову атрибутику у стилізованих торгівельних будиночках та Театральному майдані та бул. Т. Шевченка. Задля відновлення стародавніх традицій під час ярмарку заплановано провести пленер серед мистецьких закладів міста «Розписуємо писанку», фестиваль «Яйце-Райце», цикл майстер-класів «Великдень на порозі», Великодні гаївки «Зав’яжемо вінець» та змагання «Найміцніше яйце».