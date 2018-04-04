У Житомирі обговорили план дій, необхідних для демаркації українсько-білоруського кордону

Заступник голови Житомирської ОДА нагадав, що відповідно до Указу президента та Плану демаркації державного кордону на 2018 рік облдержадміністрація спільно з причетними державними органами має завершити процес правового оформлення кордону між Україною і Республікою Білорусь.

Сьогодні, 4 квітня, у Житомирській облдержадміністрації обговорили питання, які виникають під час заходів з проведення демаркації українсько-білоруського державного кордону в межах Житомирщини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, перше у 2018 році засідання робочої групи з питань демаркації українсько-білоруського державного кордону пройшло сьогодні, 4 квітня, за участю заступника голови Житомирської ОДА Ярослава Лагути.

Лагута нагадав, що відповідно до Указу президента України Петра Порошенка та Плану демаркації державного кордону на 2018 рік, який затверджено у Мінську, Житомирська облдержадміністрація спільно з причетними державними органами має завершити процес правового оформлення кордону між Україною і Республікою Білорусь.

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«Саме тому метою сьогоднішньої зустрічі є обговорення завдань та розв’язання проблемних питань, які виникають під час виконання заходів з проведення демаркації державного кордону та уповільнюють демаркаційний процес в межах Житомирської області. Серед питань – передача білоруській стороні значної кількості земельних ділянок, в тому числі лісових масивів, а також частини водних ресурсів за результатами делімітації українсько-білоруського державного кордону», – зазначив Лагута.

Під час наради члени робочої групи обговорили питання щодо інвентаризації земельних ділянок прикордонної смуги та водних каналів, виконання лісогосподарських робіт на державному кордоні тощо. До наступного засідання вирішили зібрати максимальну кількість інформації та даних щодо процесів демаркації українсько-білоруського кордону на території області.

Участь у засіданні взяли представники структурних підрозділів ОДА, виконавчого апарату облради, Житомирського прикордонного загону, управління лісового та мисливського господарства, управління Держгеокадастру, а також Овруцького та Олевського районів Житомирщини.