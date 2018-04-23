За добу на Харківщині сталося 30 пожеж в екосистемах
15:32, 23 квітня 2018Регіони
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Протягом доби на Харківщині сталося 30 природних пожеж / ДСНС
Протягом останньої доби у Харківській області рятувальники здійснили 30 виїздів на гасіння сухої трави, хвойної підстилки, листя, очерету та сміття.
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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області.
Зазначається, що обійшлося без жертв, але вогонь від сухої трави завдав шкоди приватному житловому будинку на вул. Будівельників села Попівка Красноградського району.
Найближчими днями погода в Харкові буде теплою, тому рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів та на відкритих територіях.
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