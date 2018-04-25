Протягом доби у Харківській області сталося 10 пожеж в екосистемах

Найбільша з них трапилась поблизу села Мала Рогозянка.

У Харківській області протягом минулої доби сталося 10 пожеж у природних екосистемах.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Так, рятувальники здійснили 10 виїздів на гасіння пожеж у природних екосистемах. Сумарна площа горіння склала біля 4 га.

Найбільша з них трапилась поблизу села Мала Рогозянка Золочівського району. Там горів молодий хвойний ліс на площі 3,2 га, який належав Золочівському лісництву ДП "Жовтневий лісгосп". Також вогонь перекинувся на хвойну підстилку старого хвойного лісу, де розповсюдився на площу 1500 кв. м.

Пожежу вдалось локалізувати о 16:30 та повністю ліквідувати о 16:55. Перекидання вогню на верхні яруси дерев старого лісу не допущено.

Зазначається, що причиною цієї пожежі, як і всієї решти, стало занесення відкритого джерела запалювання.

Найближчими днями погода у Харкові та області буде теплою, тому рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів та на відкритих територіях.