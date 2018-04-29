У Сумах проходить відкритий конкурс на визначення кращої ідеї пам’ятника Героям Майдану

За задумом Сумського міського голови Олександра Лисенка, пам’ятник Героям Майдану планується відкрити в цьому році до дня визволення обласного центру, що відзначається 2 вересня.

У Сумах проходить новий відкритий конкурс на визначення кращої ідеї пам’ятника Героям Майдану з призовим фондом і новим концептуальним завданням.

Як передає кореспондент УНІАН, з ініціативи Сумського міського голови Олександра Лисенка та за рішенням виконавчого комітету міської ради конкурс триватиме до 21 травня.

За інформацією начальника управління архітектури та містобудування Андрія Кривцова, ідея встановлення пам’ятника, який би увіковічнив подвиг тих, хто під час Революції Гідності відстоював право українців на європейське майбутнє та поплатився за це своїм життям, виникла ще в 2014 році. Але, оскільки два попередні конкурси, які були оголошені в 2016 та 2017 роках, бажаного результату не принесли, вирішено було оголосити новий. Наразі до управління вже надійшло шість заяв про участь у конкурсі.

Учасниками конкурсу можуть бути всі охочі: фахівці або авторські колективи професійних архітекторів та скульпторів, а також студенти архітектурних і художніх навчальних закладів, аматори, які подали конкурсному журі документи, що відповідають умовам та вимогам цього конкурсу. Участь у конкурсі безкоштовна.

Обиратимуть кращу ідею пам’ятника Героям Майдану, що постане у сквері пам’яті Героїв Небесної сотні в районі вулиць Петропавлівської та Гоголя, члени журі конкурсу, яке цього разу на дві третини складається із представників творчої спільноти – архітекторів, художників, дизайнерів.

Результати конкурсу будуть відомі вже 8 червня. По тому всі охочі зможуть ознайомитись із роботами, що будуть подані на конкурс: виставка проектів триватиме з 11 до 26 червня. На думку координатора групи «Сім’я Героя» громадського фонду «Суми» Вадима Дубодєлова, до обговорення робіт, які подадуть на конкурс, має долучитись якомога більше громадськості.

Фінансування конкурсу відбувається за рахунок коштів цільового фонду міського управління архітектури та містобудування. Призовий фонд становить 50 тисяч гривень: за I місце передбачена винагорода в розмірі 30 тис. грн; II місце – 15 тис. грн; III місце – 5 тис. грн.

За задумом Сумського міського голови Олександра Лисенка, пам’ятник Героям Майдану планується відкрити в цьому році до дня визволення обласного центру, що відзначається 2 вересня.

Читайте такожСумська облрада направила майже 30 млн грн на розвиток паліативної допомоги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, сквер пам’яті Героїв Небесної сотні на вул. Петропавлівській був створений у 2016 році. Тоді тут у рамках декомунізації демонтували пам’ятник одному із радянських діячів, а замість нього встановили пам’ятний знак у вигляді великого каменю із табличкою «На цьому місці буде встановлено пам’ятник Героям Майдану – патріотам України, які віддали свої життя під час Революції Гідності».

З тих пір конкурс проектів на спорудження пам’ятника Героям Небесної сотні проводився в Сумах двічі. І якщо спочатку переможця визначено не було, врешті переміг колектив авторів під керівництвом колишнього головного архітектора Сум Володимира Бикова. Фото робочої моделі проекту-переможця в лютому було оприлюднено в Facebook. Після цього розгорнулася серйозна полеміка в соціальних мережах та ЗМІ, оскільки багатьом не сподобався пам’ятник у вигляді козака з оголеним торсом, який готується кинути щось на зразок «коктейля Молотова». За словами користувачів соцмереж, цей образ не уособлює в собі Героїв Майдану та їх подвиг.

26 лютого в Сумах під час апаратної наради в міськраді авторський колектив, який переміг у минулому році в конкурсі проектів на спорудження пам’ятника Героям Небесної сотні, заявив про відкликання власної роботи з реалізації проекту.