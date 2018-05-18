На Тернопільщині проведуть турнір з богатирського багатоборства серед АТОшників

У програмі заходів передбачені показові виступи спортсменів, творчих колективів, козацькі забави.

На Тернопільщині проведуть перший турнір з богатирського багатоборства серед учасників АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, змагання відбудуться 20 травня на базі центрального стадіону у Хоросткові Гусятинського району. Приурочений турнір пам’яті загиблого воїна Миколи Руснака.

Читайте такожЛікарні у зоні АТО отримали автомобілі швидкої допомоги

Змагання проводяться з метою залучення учасників АТО до систематичних занять фізичною культурою і спортом, популяризації кросфіту та ведення здорового способу життя.

Під час турніру на його учасників очікує 6 випробувань: біг з двома гирями по 32 кг, перетягування линви, жим гирі (24 кг) однією рукою, перекидання гирі (32 кг) через перекладину, біг з мішком (50 кг), біг з партнером по команді на плечах.

Також передбачені додаткові вправи: змагання з армрестлінгу, віджимання від підлоги, станова тяга штанги вагою 80 кг, стрибки на скакалці.

Організовують змагання Хоростківський клуб зимового плавання «Нептун», обласна Спілка учасників бойових дій, управління з питань фізичної культури і спорту Тернопільської ОДА.